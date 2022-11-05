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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

معاون دانشگاه خبر داد؛

موافقت با درخواست ۷ عضو هیئت علمی پیام نور برای ایجاد شرکت فناوری

موافقت با درخواست ۷ عضو هیئت علمی پیام نور برای ایجاد شرکت فناوری

معاون دانشگاه پیام نور از موافقت با درخواست ۷ عضو هیئت علمی این دانشگاه برای ایجاد شرکت فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر محمد علی ابراهیمی با عنوان اینکه این درخواست‌ها شامل؛ ۴ درخواست از استان تهران و ۳ درخواست از استان البرز بوده است، افزود: درخواست هفت عضو هیئت علمی برای ایجاد شرکت‌های فناور مبتنی بر دانش بنیان با مشارکت دانشگاه در جلسه شورای عالی راهبردی و تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه پیام نور، مطرح و با بررسی ایده اصلی فناوری، مدل ارائه شده و کاربرد آن یا دست‌یابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی در قالب ایجاد شرکت دانش بنیان موافقت شد.

معاون دانشگاه پیام نور گفت: کلیه اعضای علمی می‌توانند درخواست خود را به انضمام ایده، محصول آزمایشگاهی یا حتی نمونه اولیه به کمیته استقرار در استان محل خدمت ارائه کرده و کمیته مربوطه موظف است ظرف مدت ۲۰ روز درخواست را بررسی و سپس برای طرح در شورای‌های راهبردی و تصمیم‌گیری به سازمان مرکزی ارسال کند.

وی افزود: دانشگاه ضمن حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، در راستای در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و اعطای پایه تشویقی به بروندادهای فناورانه نیز به اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز اهتمام ویژه خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور تصریح کرد: این دانشگاه در راستای تاکید مقام معظم رهبری، با تمام توان از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان در زمینه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه حضور اعضای هیئت علمی را در هیئت مدیره شرکت‌ها از طریق سامانه کارمند ایران در همکاری ثبت حقوقی شرکت نیز فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 5624691

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      فقط دنبال پول و مزایاش هستند و عملا کاری نمیکنند
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      فقط دنبال پول و مزایاش هستند و عملا کاری نمیکنند

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