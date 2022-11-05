موافقت با درخواست ۷ عضو هیئت علمی پیام نور برای ایجاد شرکت فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر محمد علی ابراهیمی با عنوان اینکه این درخواست‌ها شامل؛ ۴ درخواست از استان تهران و ۳ درخواست از استان البرز بوده است، افزود: درخواست هفت عضو هیئت علمی برای ایجاد شرکت‌های فناور مبتنی بر دانش بنیان با مشارکت دانشگاه در جلسه شورای عالی راهبردی و تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه پیام نور، مطرح و با بررسی ایده اصلی فناوری، مدل ارائه شده و کاربرد آن یا دست‌یابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی در قالب ایجاد شرکت دانش بنیان موافقت شد.

معاون دانشگاه پیام نور گفت: کلیه اعضای علمی می‌توانند درخواست خود را به انضمام ایده، محصول آزمایشگاهی یا حتی نمونه اولیه به کمیته استقرار در استان محل خدمت ارائه کرده و کمیته مربوطه موظف است ظرف مدت ۲۰ روز درخواست را بررسی و سپس برای طرح در شورای‌های راهبردی و تصمیم‌گیری به سازمان مرکزی ارسال کند.

وی افزود: دانشگاه ضمن حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، در راستای در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و اعطای پایه تشویقی به بروندادهای فناورانه نیز به اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز اهتمام ویژه خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور تصریح کرد: این دانشگاه در راستای تاکید مقام معظم رهبری، با تمام توان از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان در زمینه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه حضور اعضای هیئت علمی را در هیئت مدیره شرکت‌ها از طریق سامانه کارمند ایران در همکاری ثبت حقوقی شرکت نیز فراهم خواهد کرد.