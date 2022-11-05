پیکر مطهر امام جماعت شهید زاهدان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید حجت الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان صبح شنبه در زاهدان تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد.

آیین تشییع پیکر مطهر این شهید از مقابل حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) تا گلزار شهدای این شهر با حضور مسئولان، علما و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.

شب گذشته هنگام اذان مغرب در خیابان جمهوری شهر زاهدان حجت الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان در مقابل مسجد توسط افراد مسلح مورد هدف قرار گرفت.

سردار احمد طاهری افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد افراد مسلح با ۲ خودرو پژو و پراید با صورت های پوشیده و با کلت کمری اقدام به تیراندازی کردند.

افراد مسلح بلافاصله بعد از اقدام به تیراندازی متواری و حجت‌الاسلام شهرکی نیز به مرکز درمانی اعزام شد که با توجه به شدت جراحات به فیض شهادت نائل آمد.