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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

امروز صورت می گیرد؛

عرضه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصول در بورس کالا

عرضه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محصول در بورس کالا

تالار حراج باز بورس کالای ایران امروز (شنبه) میزبان عرضه ۳۱۲ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۱۱۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن کلوخه، ۵۰۵ هزار تن گندله سنگ آهن، ۷۴ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۱ هزار تن تیرآهن، حدود ۵ هزار تن میلگرد، ۶۸ هزار و ۷۰۰ تن شمش بلوم، ۴ هزار و ۸۴۰ تن میلگرد کلاف، ۲ هزار تن ناودانی، ۱۲ هزار تن گالوانیزه خودرو در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.

تالار محصولات صادراتی نیز میزبان عرضه ۳۶ هزار و ۱۳۰ تن قیر و ۹۶ تن کریستال ملامین است.

تالار فراروده‌های نفتی و پتروشیمی هم شاهد عرضه ۲۸ هزار ۱۵ تن مواد پلیمری، شیمیایی و قیر است.

بازار فرعی عرضه ۸ تن آنیلین و ۴ هزار تن میلگرد و کلاف را تجربه می‌کند.

در مجموع امروز یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۴۶ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کلاً عرضه می‌شود.

کد مطلب 5624755
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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