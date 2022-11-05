موانع سرمایه گذاری در بخش تاریخی کجور رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر شنبه در همایش روز مازندران با اشاره به ثبت ۱۴ آبان به عنوان روز مازندران گفت: ۱۲ قرن پیشینیان ما در منطقه حکومتی تشکیل دادند و شکل گیری حکومت علویان گفت: تاریخ نشان می‌دهد که ریشه مردم غنی و علوی و دینی است.

وی تاریخ مازندران در قبل از اسلام را بزرگ توصیف کرد و گفت: در تاریخ بعد از اسلام مازندران در تمامی عرصه‌ها نقشی مهمی داشته است و در شکل گیری انقلاب اسلامی نیز با وجود علمای بزرگ نقشی ویژه داشته است.

وی با اشاره به نقش ممتاز مازندران در دفاع مقدس و وجود لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا گفت: شهر چالوس قدمگاه رزمندگان شمال در دوران دفاع مقدس بود و در جبهه مقاومت و مدافع حرم نیز شهدای زیادی تقدیم شده است.

حسینی پور افزود: در حال حاضر مازندران ۱۲ درصد سبد غذایی کشور را در اختیار دارد و ۱۴ محصول آن رتبه برتر کشوری را دارا است و این استان رتبه اول کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

استاندار مازندران یادآور شد: مازندران با سه بندر فعال در مسیر اوراسیا شرایط ویژه ای دارد و باید ببینیم آیا وضعیت کنونی مازندران متناسب با شرایط تاریخی آن هست یا خیر در حالی که هنوز با مازندران بزرگ فاصله داریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مقامات عالی زیادی از استان در حوزه‌های ملی و بین المللی وجود دارد و هوش مردم استان در ارزیابی‌ها جز هوش برتر است و با چنین وضعیتی باید جایگاه بهتری داشته باشیم.

وی افزود: به میمنت نامگذاری روز مازندران و پایگاه اصلی شکل گیری حکومت علویان باید همایش ملی روز مازندران هر ساله با حضور نخبگان برگزار شود.

حسینی پور با اشاره به بی مهری و بی توجهی صورت گرفته به بخش کجور و امامزاده سیدعلی کیاسلطان خواستار بهسازی و بازسازی آن شد و گفت: بخش کجور دارای بهترین طبیعت و اراضی و مردم متدین است و باید در طول مسیر توسعه استان توجه ویژه ای به این بخش شود.

استاندار مازندران خواستار شناسایی و موانع فراروی سرمایه گذاری در بخش کجور شد.