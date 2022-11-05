به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه امروز در حاشیه "نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد" در تهران، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات، اظهار داشت: کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا به دنبال تسلط بر جهان بوده و مخالف کشورهای مستقل هستند و پیام نشست تهران در زمینه مخالفت با روند یکجانبه گرایی و تحریم‌های ظالمانه، پیام مهمی از سوی کشورهای شرکت کننده در این نشست است.

امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط دوجانبه و ابراز رضایت از برگزاری موفق نشست اخیر کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور، همکاری‌ها در پلتفرم‌های چند جانبه به منظور حل و فصل مشکلات از طرق مسالمت آمیز را مورد توجه و تاکید قرار داد.

سرگئی ورشینین نیز در این دیدار، ایران و روسیه را در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و بین المللی دارای نظرات و دیدگاه‌های مشترک خواند و تصریح کرد: تحریم‌های غرب در راستای تسلط بر جهان و جنگ رسانه‌ای ناتو و آمریکا برای تأثیرگذاری بر جوانان و انقطاع میان نسلی انجام می‌شود.