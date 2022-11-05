حمید رضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به کمبودهای درمانی که مورد گلایه مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی واقع شده است، ابراز کرد: کمبود برخی پزشکان از جمله چشم پزشک در شهرستان شاهرود وجود دارد اما این موضوع از سوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پیگیری شده تا بتوانیم کمبود را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه در کل شهرستان‌های شاهرود و میامی سه چشم پزشک وجود دارد که یکی از این افراد نیروهای طرح محسوب شد و در بیمارستان و کلینیک دانشگاه علوم پزشکی حضور دارد، ابراز کرد: در کنار این پزشکان اپتومتریست هایی که کار تجویز عینک را برعهده دارند نیز در شهرستان شاهرود وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه می‌پذیریم که وجود یک پزشک در بیمارستان ناشی از کمبود است اما پیگیری‌هایی از سوی وزارتخانه صورت گرفته است، گفت: یکی از چشم پزشکان شهرستان شاهرود در کمیسیون وزارت بهداشت حضور و از شهر شاهرود منتقل شد لذا با رفتن این پزشک، مشکلات ما در چشم پزشکی بیشتر شد.

بیگی با بیان اینکه چهار چشم پزشک در شاهرود کم داریم، ابراز کرد: وزارتخانه قول مساعد برای حضور دو چشم پزشک را به ما داده است و یکی از این افراد قطعاً از ابتدای ماه آتی که در واقع مقطع زمانی تقسیم پزشکان متخصص از سوی وزارتخانه است، در شاهرود مستقر می‌شود و رایزنی برای استقرار دومین پزشک را هم در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در موضوع پزشکان متخصص در واقع وزارت بهداشت باید دستور تأمین نیرو کند، گفت: آذرماه هر سال زمان معین شده برای تقسیم پزشکان متخصص است که امیدواریم تا ابتدای ماه بتوانیم کمبود پزشک را جبران کنیم.