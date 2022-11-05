به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا امروز شنبه در جلسه زیرساخت‌های اربعین استان ایلام اظهار کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و برای اربعین سال آینده به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت، از مرز چیلات بعنوان گذرگاه عبور زائران اربعین استفاده خواهد شد.

وی اظهار کرد: در همین راستا توسعه زیرساخت‌های اربعین در مرز چیلات در حوزه‌های مختلف آب، برق، راه دسترسی، خدمات پزشکی و ساختمان اداری باید از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های لازم در طرف مقابل اشاره کرد و گفت: با رایزنی با مسئولان عراقی این موضوع پیگیری می‌شود تا آمادگی لازم برای تردد زوار از این مرز فراهم شود.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام افزود: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اعتبارات و برآوردهای لازم برای اربعین سال آینده به میزان دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت و معاون اول رئیس‌جمهور دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.

بهرام نیا با بیان اینکه پیگیری این موضوع از جمله مصوبات ستاد اربعین است، گفت: هر کدام از مدیران باید از هم اکنون پیگیر این موضوع و پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها باشند.



وی با تأکید بر اینکه امورات مرتبط با اربعین نباید به ایام اربعین موکول شود، از مدیران خواست تا از هم اکنون پیگیر انعقاد قراردادها باشند و گفت: تحت هیچ شرایطی قراردادی مبنی بر ترک تشریفات امضا نخواهد شد.

توسعه پروژه‌های زیرساختی اربعین در ایلام



استاندار ایلام در ادامه یکی از ضروریات را تقویت زیرساخت‌های حوزه راه عنوان کرد و اضافه کرد: باقی مانده پروژه شش خطه کردن محور پایانه مرزی مهران از پل زائر تا میدان اربعین از اولویت‌های اساسی است که باید تکمیل شود تا بتوان از این ظرفیت برای ایجاد مسیر رفت و آمدهای اضطراری استفاده کرد.



وی از اداره کل راه و شهرسازی استان خواست تا نسبت به تسریع عملیات لاینینگ، تکمیل تقاطع ماربره و آسفالت تونل‌های محور ایلام به صالح آباد اقدامات لازم و فوری در دستور کار قرار دهند.



بهرام نیا در ادامه با اشاره به ظرفیت خوب آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در ایام اربعین گفت: خدمات این دو نهاد در حوزه خدمات دهی به زائران ارزشمند است، برای این منظور، زمین مورد نیاز در اختیار آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفته که ضروری است اقدامات لازم را نسبت به ساخت و ساز در زمین ارائه شده را دستور کار قرار دهند و مجوزهای لازم نیز صادر شده است.



وی یکی از مشکلات مربوط به اربعین امسال با توجه به تداخل با فصل گرما را کمبود کارخانه یخ عنوان کرد و گفت: تمهیدات لازم برای ایجاد کارخانه یخ در مرز مهران اندیشیده شده است.



استاندار ایلام با بیان اینکه جلسات مرتبط با زیرساخت‌های اربعین هر سه هفته یکبار برگزار می‌شود، از مدیران خواست تا علاوه بر اینکه برای نهایی شدن پروژه‌ها منتظر اعتبارات نباشند، امورات مربوط به اربعین ۱۴۰۲ را با سرعت بیشتر از اربعین امسال پیگیری کنند.



گفتنی است در این جلسه مصوب شد ظرف ۴۵ روز مسیر هفت کیلومتری تکمیل فاضلاب از پایانه مرزی به سمت مهران انجام شود. همچنین ظرف ۱۵ روز امکان فروش بلیط برای سوار شدن به اتوبوس و سواری در مرز مهران فراهم شود.

توسعه درب‌های ورودی و خروجی مرز مهران و زرباطیه از دیگر مصوبات این جلسه بود.