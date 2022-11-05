به گزارش خبرنگار مهر، اسکله‌های ۷ و ۸ منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیون یورو بصورت ویدئو کنفرانسی با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که به استان هرمزگان سفر کرده بود، به بهره برداری رسید.

اسکله‌های شماره ۷ و ۸ منطقه ویژه پارسیان با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورو در راستای اجرای مأموریت‌های توسعه‌ای ایمیدرو امروز به بهره برداری رسید. ظرفیت تخلیه و بارگیری این اسکله‌ها به ۳ میلیون تُن و میزان اشتغالزایی مستقیم در این دو پست اسکله ۱۰۰ نفر است.

بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بزرگترین بندر تخصصی کشور و دومین بندر بعد از بندر شهید رجایی به حساب می‌آید. این بندر به دست متخصصان و جوانان ایرانی ساخته شده و یکی از افتخارات ما این است که این بندر صد در صد بومی و با اتکا به توان و دانش داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

بهره برداری از ۱۹ پست اسکله و رسیدن ظرفیت این بندر به ۴۰ میلیون تن می‌تواند نقش محوری در صادرات و واردات کالاهای نفتی، پتروشیمی، صنعتی و معدنی داشته باشد.

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در مرز سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس قرار گرفته است و همجواری با پارس جنوبی، صنایع پتروشیمی در عسلویه و پالایشگاه‌های نفتی در استان فارس از مزیت‌های منحصر به فرد بندر پارسیان بوده و از این منطقه بدلیل داشتن ظرفیت‌های بی نظیر به عنوان بهشت سرمایه گذاران یاد می‌شود.

همچنین عملیات اجرایی مجتمع تولید متانول از گاز طبیعی با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون یورو در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آغاز شد.