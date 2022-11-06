پیام خصوصی آمریکا به اوکراین درباره روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که دولت بایدن به طور خصوصی از رهبران اوکراین خواسته است تا به میز مذاکره با روسیه چراغ سبز نشان دهند و از موضع عمومی خود درباره مخالفت با شرکت در مذاکرات صلح منوط به کناره گیری پوتین از قدرت، صرف نظر کنند.

این روزنامه به نقل از افراد آگاه خبر داد که چنین درخواستی از سوی مقامات آمریکایی با هدف فشار آوردن به اوکراین برای بازگشت به میز مذاکره نیست، بلکه تلاشی حساب شده برای اطمینان از حمایت کی‌یف از کشورهایی است که هم با انتخابات مواجه هستند و هم نگران تشدید تنش‌ها و ادامه جنگ در سال‌های آینده هستند.

در این ارتباط همچنین گفته شده که این گفتگوهای پیشنهادی پیچیدگی موضع دولت بایدن در قبال اوکراین را نشان می‌دهد، زیرا مقامات آمریکایی از یک طرف به صورت علنی وعده حمایت از کی‌یف با مبالغ هنگفت و کلان تا زمان ادامه جنگ می‌دهند، و از سوی دیگر برای حل و فصل مناقشه‌ای که هشت ماهه طول کشیده و تلفات بزرگی بر اقتصاد جهانی وارد کرده و ترس از جنگ هسته‌ای را برانگیخته است، تلاش می‌کنند.

این روزنامه نوشت که مقامات آمریکایی ارزیابی خود را مبنی بر اینکه پوتین فعلاً در مورد مذاکرات جدی نیست، با همتایان اوکراینی شأن به اشتراک گذاشتند، اما آمریکایی‌ها همزمان اذعان دارند که ممنوعیت گفت‌وگو با رئیس‌جمهور روسیه از سوی ولودیمیر زلنسکی باعث نگرانی در بخش‌هایی از اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین شده است و اثرات زیادی بر هزینه‌های مواد غذایی و سوخت گذاشته است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، گفت: «خستگی اوکراین برای برخی از شرکای ما واقعاً مشخص و قابل درک است.»

تا کنون شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت امور خارجه به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده اند.

«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه در جریان سفر به کی‌یف گفته بود که حمایت واشنگتن از اوکراین پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سه‌شنبه آینده «تزلزل ناپذیر» ادامه خواهد داشت

از سوی دیگر تنش‌ها در اوکراین همچنان در حال تشدید شدن است و «ژنرال ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه موفق شدند که نیروهای اوکراینی را در جنوب دونتسک شکست دهند. این مقام روسی همچنین افزود که در عملیات بیش از ۱۲۰ سرباز ارتش اوکراین کشته شدند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط گفت: «در جنوب دونتسک، یگان‌های توپخانه و گروه‌های تهاجمی توانستند نیروهای اوکراینی را در نزدیکی شهرک‌های نوومیخایلوفکا، پاولوفکا و ورموفکا در جمهوری خلق دونتسک شکست دهند. بیش از ۱۲۰ سرباز اوکراینی کشته شدند، در حالی که دو نفربر زرهی، دو خودروی زرهی، یک وانت و دو خودروی موتوری نابود شدند.»

پیشتر رسانه‌های اوکراین اعلام کرده بودند که آژیر خطر حمله هوایی در بسیاری از مناطق این کشور به صدا درآمده است.

حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.

در حملات ۱۹ مهر شهرهای «کی‌یف»، «اودسا»، «وینیتسا»، «ترنوپل»، «خملنیتسکی»، «دنپروپتروفسک» و «ژیتومیر» هدف حملات موشکی قرار گرفتند. بنا بر گزارش رسانه‌های اوکراینی بیش از ۱۰ موشک از دریای خزر به سمت شهرهای اوکراین شلیک شده بود. در روزهای اخیر نیز برخی شهرهای اوکراین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

این در حالی است که همزمان وزارت دفاع هلند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هلند به همراه آمریکا و جمهوری چک تجهیزات نظامی سنگین از جمله ۹۰ تانک را در قالب بسته کمک نظامی ۱۲۰ میلیون یورویی در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. دیروز نیز وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از بسته جدید کمک‌های نظامی به اوکراین شامل تانک و موشک به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد. «سابرینا سینگ» سخنگوی پنتاگون گفت که بسته جدید کمک‌های نظامی به اوکراین شامل ۴۵ تانک از نوع تی -۷۲ است. وی همچنین افزود که بخشی از این تانک‌ها تا پایان دسامبر آینده به اوکراین تحویل خواهد شد و روند تحویل آن در سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد.

بسته جدید کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین همچنین شامل ۲۵۰ نفربر زرهی از نوع ام -۱۱۱۷، چهل قایق زرهی و ۱۱۰۰ پهپاد از نوع فونیکس گوست است.

پنتاگون اعلام کرد که آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تا کنون بیش از ۱۸.۹ میلیارد دلار کمک‌های نظامی به اوکراین کرده است.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه، ضمن اعمال تحریم‌های شدید و پیاپی علیه مسکو، انواع تسلیحات نظامی در اختیار ارتش اوکراین قرار دادند که به گفته کارشناسان این مسئله یکی از عوامل طولانی‌شدن جنگ در اوکراین است.

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