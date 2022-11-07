پیروزی انقلاب اسلامی حاصل یک مدیریت مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده شامگاه یکشنبه در نشست با بانوان طلبه در استان اردبیل با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی حاصل به کارگیری یک مدیریت جدید مستقل از وابستگی به شرق و غرب است، اظهار کرد: نوع مدیریتی که انقلاب اسلامی در جهان ارائه کرده نوآوری است که نه به شرق وابسته است و نه به غرب به همین خاطر استکبار جهانی به مقابله با پرداخته است.

وی بیان کرد: امروزه بر دشمنان اثبات شده که توان مقابله نظامی با ایران سخت است به همین دلیل فضای مجازی و جنگ نرم بهترین پتانسیلی است که دشمن آن را به‌عنوان میدان بازی و فریب جوانان انتخاب کرده است دشمنان بر این باورند که اگر زنان را سردمداران شورش و اغتشاش قرار دهند احساسات همه ملت برانگیخته شده و به اهداف پلیدشان دست خواهند یافت.

رئیس سازمان نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس بیان کرد: در عصر کنونی متأسفانه جوانان ما به دلیل فقر فرهنگی خودباخته و فریب خورده دشمنان می‌شوند. ما باید سختی‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی و صیانت از آرمان‌های آن را برای جوانان به نحو شایسته تبیین نماییم تا از منجلاب غربیان در امان بمانند.

مجتهدزاده به رسالت امروز بانوان در جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: زنان در ۸سال دفاع مقدس ضمن حراست از نهاد مقدس خانواده و تربیت فرزندان شایسته به پشتیبانی از رزمندگان اسلام در پشت جبهه پرداختند و با ایثار و تدبیر خود مدل جدیدی از مدیریت جهادی را به جامعه جهانی ارائه کردند.

وی خواستار تشکیل کارگروه خانواده در دفاع مقدس شد و افزود: در این کارگروه باید همه دستگاه‌های اجرایی مشارکت کنند و لازمه حفظ ارزش های اسلامی در جامعه بهرمندی از خط فکری خانواده های معظم شهدا است که در این میان نقش مادران و همسران شهدا بی‌بدیل است.