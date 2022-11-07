معافیت مالیاتی در ازای تولید محتوای گردشگری ۵ سال دیگر تمدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه راهبردهای صنعت گردشگری و بررسی موانع موجود با حضور ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای تشکل‌های گردشگری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و مدیران این معاونت در هتل اوین تهران برگزار شد.

در این نشست نیما آذری رئیس هیئت مدیره انجمن مؤسسات آموزش گردشگری کشور گفت: کشورمان همیشه صنعت زده بوده است. یا همیشه وابسته به صنعت نفت بوده ایم یا سعی می‌کردیم صنایع خودمان را پیش ببریم. اگر می‌خواهیم صنعت گردشگری رشد کند باید به آن نگاه پیش ران داشته باشیم. وقتی به آن پیشران می‌گوئیم دیگر نمی‌توان گفت به تنهایی با صنعت دیگر مثل نفت رقابت کند. پس باید قوانین هم پیشران باشد و شانیت پیشرانی داشته باشد. مثلاً قانون مالیات، تسهیلات و مقررات زدایی باید پیشران باشند.

وی گفت: وقتی در دنیا ایران هراسی وجود داشته باشد هیچ اتفاقی در گردشگری ایران نمی‌افتد. شما طرح خوبی را تصویب کرده بودید که می‌گفت اگر کسی در حوزه تولید محتوای گردشگری کاری انجام دهد ما به ازای آن از مالیاتش کسر می‌شود. ولی این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ قابل اجراست چه خوب بود اگر این طرح برای یک دوره ۵ ساله دیگر تمدید می‌شد.

آذری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما واسطه بین بخش خصوصی و حاکمیت باشید باید نگاه حاکمیت به گردشگری تغییر کند تا این صنعت رشد کند. اگرچه در ده سال گذشته این نگاه تا حدی تغییر کرده اما همچنان باید این تغییر نگاه در مسائلی مانند بودجه گذاری و تسهیل قوانین و نگاه‌های امنیتی نیز وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود شرکت‌هایی که در حوزه تولید محتوا به زبان خارجی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و مقابله با ایران هراسی فعالیتی انجام داده و هزینه کرده اند ما به ازای هزینه کرد آنها، از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.