طرح «فردای روشن نسل امید» به صورت پایلوت در رشت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی صبح دوشنبه در جلسه ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با طرح این موضوع که دولت سیزدهم کاملاً متوجه حساسیت و فوریت تصمیم گیری در مقابله با چالش پیری جمعیت بوده و بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنبال افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری به عنوان یکی از لازمه‌های تحقق ایران قوی تأکید دارد.

وی گفت: برنامه‌ریزی جامع برای رشد اقتصادی و اجتماعی، بدون جبران سیاست‌های غلط جمعیتی سال‌های گذشته که منجر به کاهشی شدن نرخ رشد جمعیت شده امری ناممکن است.

فرماندار رشت افزود: برای جبران سیاست‌های نامناسب و بعضاً مغرضانه گذشته، باید با پایش مستمر تغییرات سنی جمعیت، جوان سازی ساختار هرم سنی و پاسخ به شبهات و نگرانی‌های خانواده‌ها در دستور کار دستگاه‌ها باشد.

امام پناهی با بیان اینکه تغییر نتایج زیانبار و اصلاح سیاست‌های نادرست چند دهه‌ای در زمینه جمعیت، امری زمان‌بر بوده و نیازمند اقدام عملی و حمایتی دستگاه‌های متولی است، گفت: امروزه تأثیرات منفی سالمندی در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اثرات تضعیف کننده بر جایگاه سیاسی و اقتصادی کشورها نقطه اشتراک نظرات متخصصان بوده و اثبات شده که جوانی جمعیت موجب هموار شدن مسیر توسعه و شکوفایی کشور است.

فرماندار رشت با اشاره به برگزاری کلاس مشاوره باروری و فرزندآوری برای ۲۲ هزار و ۹۲۴ نفر از بانوان ۱۵ تا ۴۹ ساله شهرستان در شش ماه نخست امسال اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۴ هزار و ۳۲۷ مورد ولادت در شهرستان رشت به ثبت رسیده که گرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: می‌توان با در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاحی، تبیینی و حمایتی در سرفصل‌های تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری زوجین، طلاق، موارد اقدام به سقط خود خواسته و تلاش برای تغییر فرهنگ تک فرزندی؛ شاهد رشد شاخص‌های امید آفرین در حوزه جمعیت باشیم.

امام پناهی با تاکید بر لزوم آگاه سازی عمومی درباره مضرات شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر با کار مستمر فرهنگی اضافه کرد: مراکز فرهنگ ساز مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ با ارائه برنامه‌های متنوع فرهنگی برای سنین مختلف و در حوزه‌های گوناگون، می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و پرورش نسل آینده مدافعان امنیتی اقتصادی، علمی و اجتماعی ایران اسلامی داشته باشند.

وی با بیان اهمیت نقش تشکل‌های مردم نهاد بخصوص تشکل‌های جوان محور در رفع نگرانی‌ها و مشکلات قشر جوان جامعه در زمینه‌های تشکیل خانواده و فرزند آوری بر تأثیر مثبت بیان واقعیات و بررسی دغدغه‌ها و نگرانی‌های این نسل از زبان هم‌نسلان آنها نیز اشاره کرد و گفت: ارائه الگوهای متناسب با باورهای فرهنگی مناطق مختلف برای جلوگیری از تغییر سبک زندگی، در این راه از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرماندار رشت افزود: طرح فردای روشن نسل امید (فرنا) در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط تشکلی جوان و مردم نهاد که برای نخستین بار در کشور و به صورت پایلوت در رشت به اجرا در خواهد آمد.

وی خواستار حمایت دستگاه‌ها از اجرای موفق این طرح و نگاه مسئله محور متولیان به این حوزه برای شناخت موانع جوان سازی و دفع آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ سالمندی شد.