مدرسه خیرساز پرفسور «مریم میرزا خانی» در تالش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دقیق مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان ظهر دوشنبه در آئین افتتاح مدرسه پروفسور مریم میرزا خانی گفت: ۸۰ مدرسه خیر ساز در طول شش سال اخیر در تالش با مشارکت خیرین به بهره برداری رسیده و از این حیث می‌توان تالش را الگویی برای کل کشور دانست.

دقیق افزود: قطعاً نگاه دولت مردمی به سیستم حساس آموزشی و در کنار خیرین و مسئولین ویژه خواهد بود و تلاش می‌کنیم این کار حسنه را در تمام استان گسترش دهیم.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در ادامه بیان کرد: این سازه با زیربنای ۱۸۰ متر مربع و اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب سه کلاس، یک کتابخانه و دو اتاق ارائه خدمات توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و به همت خیر مدرسه ساز «اسماعیل ابراهیمی» نوسازی و افتتاح شد.