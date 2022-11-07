۷۰ درصد چای کشور وارداتی است/ خرید ۱۱۶ هزار تن برگ سبز

حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فصل خرید برگ سبز چای مهلت خرید را تا ۱۰ آبان ماه ذکر کرد و افزود: ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای از گیلان و مازندران خریداری و ۲۶ هزار تن چای خشک تولید شده است.

وی ارزش برگ سبز خریداری شده را بیش از ۹۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی با اظهار اینکه ۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است، افزود: مطالبات باقیمانده مربوط به خریدهای آخر چین و روزهای اخیر است.

جهانساز سرانه مصرف چای را ۱۰۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۲۵ تا ۳۰ هزار تن در کشور و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود و طی چندسال اخیر دولت در پرداخت به موقع مطالبات چایکاران حمایت ویژه ای داشته است.

رئیس سازمان چای کشور یادآور شد: همچنین در تأمین منابع مالی صندوق چای نیز دولت اهتمام ویژه ای داشته و سال قبل ۶۷ میلیارد تومان در این زمینه تسهیلات ارزان قیمت در حوزه باغ و کارخانجات پرداخت شده است.

وی گفت: طبق برنامه برای اصلاح و بهزراعی باغات نیز تسهیلات ارزان قیمت در اختیار چایکار قرار داده می‌شود و برای بهسازی کارخانجات نیز تسهیلاتی داده می‌شود.

وی درباره بیمه باغات یادآور شد: هزینه بیمه باغات از برگ سبز چای کشاورزان کسر می‌شود و نیاز به پرداخت نقدی هزینه بیمه نیست.

جهانساز حفظ کاربری اراضی باغات چای را مسئله بسیار مهم بیان کرد.