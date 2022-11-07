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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۱

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کاهش مراجعات دانش آموزان به مراکز آموزشی ناشنوایان

کاهش مراجعات دانش آموزان به مراکز آموزشی ناشنوایان

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: غربالگری شنوایی نوزادان موجب کاهش مراجعات دانش آموزان به مراکز آموزشی ویژه ناشنوایان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش اعتماد افزود: مطالعات اولیه نشان می‌دهد از ۱۰ سال پیش که غربالگری شنوایی در کشور شروع شده، میزان مراجعه دانش آموزان به مراکز آموزشی ویژه ناشنوایان کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ غربالگری ناشنوایان است.

وی از آغاز برنامه غربالگری پوکی استخوان زنان بالای ۵۰ سال که به عنوان رکن خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردارند، خبر داد و گفت: مطابق تجویز سازمان بیمه سلامت در فرآیند تشخیص، غربالگری و درمان پوکی استخوان این زنان، پزشکان عمومی که در مسیر ارجاع قرار دارند نیز می‌توانند تشخیص دانسیتومتری (سنجش تراکم استخوان) را که قبلاً فقط توسط متخصصان انجام می‌شد، انجام دهند. این اقدام هم موجب افزایش دسترسی و هم موجب کاهش هزینه‌ها شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: غربالگری سرطان‌ها نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و متخصصانی که در سیستم ارجاع، غربالگری سرطان کولون (سرطان روده) را انجام دهند طبق مصوبه هیأت دولت که ابلاغ شده، مشوق‌هایی از سازمان‌های بیمه دریافت می‌کنند.

اعتماد افزود: اجرای برنامه غربالگری و سرویس‌های خدمات کمردرد نیز در دستور کار دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت قرار دارد.

کد مطلب 5626728

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