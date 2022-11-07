به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تور آزاد والیبال ساحلی آسیا از روز دوشنبه ۱۶ در بندرعباس شروع و تا ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت. والیبالیست های ایران هم در چند تیم در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.

رضا نائینی مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ارزیابی حریفان ملی‌پوشان کشورمان گفت: تیم یک ایران (عبدالحامد میرزاعلی – آرش وکیلی) با هند و استرالیا سه همگروه شده است و فکر نمی‌کنم کار سختی در مرحله گروهی داشته باشد و احتمالا سرگروه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تیم دوم ایران (بهمن سالمی – علیرضا آقاجانی) در گروه هشتم با قطر دو همگروه شده است و تک مسابقه این گروه برای تعیین صدرنشین خواهد بود.

مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران ادامه داد: اگر تیم‌های یک و دو ایران در مرحله گروهی صدرنشین شوند و در مرحله نخست حذفی موفق به شکست حریفان خود شوند، در مرحله یک چهارم نهایی حریف یکدیگر خواهند شد.

وی تاکید کرد: نمی دانم برای این موضوع از چه واژه‌ای استفاده کنم، ازسوی حضور یک تیم ایران در چهار تیم برتر قطعی می‌شود، اما ازسوی دیگر یکی از تیم‌های خوب کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی از دور مسابقات حذف خواهد شد.

نائینی با اشاره به این‌که تیم سوم ایران (سینا شوکتی – عباس پورعسگری) با استرالیا یک و قزاقستان دو، همگروه شدند، افزود: این ملی‌پوشان در گروه سختی قرار گرفتند و استرالیا یک از بهترین‌های آسیا در این رقابت‌ها است و قزاقستان هم از دیگر مدعیان این گروه است. اگر تیم ایران استرالیا را شکست دهد، صعودش قطعی خواهد شد.

وی درباره تیم چهارم ایران که از بازیکنان جوانی تشکیل شده است، گفت: ضرغام منصوری و حبیب ناصری از بازیکنان خوب و آینده دار بندرعباس هستند که برای کسب تجربه در این مسابقات شرکت می کنند. این تیم ایران با نمایندگان تایلند و چین همگروه شدند که حریفان سرسختی هستند و امیدواریم با توجه به میزبانی بندرعباس این تیم ایران نیز عملکرد قابل قبولی در این مسابقات داشته باشد.

مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران ادامه داد: تایلند یک در مسابقات اخیر که در سامیلا برگزار شد، در جمع چهار تیم برتر قرار گرفت.

وی با بیان این‌که تیم‌های قدرتمند قاره آسیا مانند استرالیا، قطر و چین در تور آزاد بندرعباس شرکت نکردند و در مسابقات قهرمانی مردان آسیا حضور خواهند یافت، گفت: این تیم‌ها با هدف قهرمانی آسیا به بندرعباس می‌آیند. آنها در تور آزاد شرکت نکردند تا با تمام توان مسابقات قهرمانی آسیا را شروع کنند و برای قرار گرفتن روی سکو برنامه ریزی کردند.

نائینی ادامه داد: اگر ایران میزبان این مسابقات نبود، شاید تیم‌های اصلی ایران هم تنها برای تورنمنت دوم خود را آماده می‌کردند. خوشبختانه چون مسابقات پنج روزه شده، سعی می‌کنیم در دو روز استراحت بین دو رویداد، ریکاوری مناسب برای رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تیم‌های اصلی استرالیا، قطر و چین خود را از آسیا جدا کردند و در زمره تیم‌های برتر جهان قرار گرفتند، اما رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا اهمیت زیادی برای همه کشورها دارد و به همین دلیل در بندرعباس شرکت خواهند کرد.

مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی در پایان به اردوی یک ماهه ملی‌پوشان در تهران و اردوی برون مرزی تایلند اشاره کرد و گفت: در مجموع اردوهای خوبی داشتیم و امیدوارم آماده رقابت با حریفان در تور آزاد ساحلی آسیا و رقابت‌های قهرمانی مردان قاره کهن باشیم.