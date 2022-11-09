به گزارش خبرگزاری مهر، تور آزاد والیبال ساحلی آسیا از روز دوشنبه ۱۶ آبان در بندرعباس آغاز شد و تا ۲۰ آبان ادامه خواهد داشت.

مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی تور ساحلی آسیا، صبح امروز چهارشنبه در هتل خلیج فارس برگزار شد و هر ۳ نماینده ایران با حریفانی از استرالیا دیدار خواهند کرد.

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی و برنامه روز سوم مسابقات به شرح زیر است:

زمین اصلی:

ژاپن یک (یوشومی هاسه گاوا و ماساتو کروساکا) – چین دو (یان وی ونگ و چائو وی جو)/ ساعت ۱۴

تایلند یک (سورین جونگ کلانگ و بانلو ناکپراک هنگ) – ژاپن دو (کنسوک شوجی و جانپی ایکدا) / ۱۴:۵۰

استرالیا سه (جاشوآ هووات و جک پیرس) – ایران سه (سینا شوکتی و عباس پورعسگری)/ ۱۵:۴۰

ایران دو (بهمن سالمی و علیرضا آقاجانی) – استرالیا دو (سولومان بوشبی و جیمز تاکن) / ۱۶:۳۰

ایران یک (عبدالحامد میرزاعلی و آرش وکیلی) – استرالیا یک (توماس هاجز و زاکری شوبرت)/ ۱۷:۲۰

زمین دوم

قطر دو (عبدالله نسیم و محمد ایهاب ذاکی) – چین سه (جائو شین لی و جونجی لیو) /ساعت ۱۴

قطر یک (عسام احمدمحمود و سیف الدین المجید) – قزاقستان یک (دیمیتری یاکوولف و سرگئی بوگاتو) / ساعت ۱۴:۵۰

چین یک (لایک جیانگ ها و جیا شین وو) – تایلند دو (پیتهاک تیپجان و پوراوید تائوواتو)/ ۱۵:۴۰