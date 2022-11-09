به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، سرپرستان جدید ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد و دلفان معرفی شدند.

در این راستا سید «علی حسینی» که تا پیش از این رئیس اداره منابع طبیعی دلفان بود، به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد منصوب شد و همچنین از زحمات «کوروش بیرانوند» مدیر سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.

همچنین «جواد عزیزی» به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلفان منصوب و از زحمات سید «علی حسینی» مدیر سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.