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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۹

سرپرستان جدید ادارات منابع طبیعی خرم‌آباد و دلفان معرفی شدند

سرپرستان جدید ادارات منابع طبیعی خرم‌آباد و دلفان معرفی شدند

خرم‌آباد- سرپرستان جدید ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های خرم‌آباد و دلفان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، سرپرستان جدید ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد و دلفان معرفی شدند.

در این راستا سید «علی حسینی» که تا پیش از این رئیس اداره منابع طبیعی دلفان بود، به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد منصوب شد و همچنین از زحمات «کوروش بیرانوند» مدیر سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.

همچنین «جواد عزیزی» به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلفان منصوب و از زحمات سید «علی حسینی» مدیر سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5628152

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