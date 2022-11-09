به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر چهارشنبه در حاشیه رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسائل اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و بررسی است اظهار کرد: تاکنون گروه‌های مردمی در رفع مسائل اجتماعی ورود کرده‌اند، اما نیازمند فعالیت بیشتر در این زمینه هستیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: برای حل مشکلات و رفع چالش‌ها باید به سراغ مردم برویم و در این مسیر استفاده از توان مردمی در بخش نرم افزاری و عملیاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بر طبق فرمایش مقام معظم رهبری ترکیب انرژی، قدرت و جسارت جوانی با تجربه افراد کارکشته به حل مسائل و گره گشایی منتهی خواهد شد.

نظری ادامه داد: رویداد هم‌افزایی فعالان فرهنگی و اجتماعی که اکنون شاهد برپایی آن هستیم، مصداقی از شکل‌گیری نگاه‌های بسیار خوب مردمی و حضور مردم در صحنه همراه با درک مسائل و یافتن راهکار برای معضلات موجود را نشان می‌دهد و این تلفیق بر بستر مردمی نتیجه بخش خواهد بود.