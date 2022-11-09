به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری ظهر چهارشنبه در دیدار شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهرکرد با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام شهرداری از مهم‌ترین خواسته‌های اعضای این شورا از شهردار جدید است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری از ۱۰ سال گذشته تاکنون افزون‌بر ۵۰۰ میلیارد ریال بدهی به شهرداری دارند که باید هر چه سریع‌تر پرداخت کنند.

حیدری به افزوده شدن ۱۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل شهرکرد تا ۲ ماه آینده اشاره و تصریح کرد: قرار است ۲ هزار میلیارد ریال زمین بابت واگذاری محله منظریه از اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به شهرداری شهرکرد پرداخت شود.

وی از اختصاص قیر رایگان و تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی به شهرداری شهرکرد به ارزش ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال یادآور شد: به‌زودی ۲ هزار و ۱۰۰ تن قیر رایگان و یک دستگاه خودرو آتش‌نشانی ۴۲ متری به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در اختیار شهرداری شهرکرد قرار می‌گیرد.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهرکرد نیز گفت: فرصت‌سوزی در انتخاب شهردار نشد اما مردم از نظر روانی نبود شهردار را نمی‌پذیرند.

محمدرضا بیاتی تأکید کرد: امروز با انتصاب شهردار شهرکرد، مرکز استان به آرامش رسیده و امید است شهر در روند توسعه شتاب بگیرد.

وی اظهار داشت: اصلاح ساختار شهرداری شهرکرد با هدف ارتقای کمی و کیفی پاسخ‌گویی به مردم از خواسته‌های اعضای شورای اسلامی از شهردار جدیدی شهرکرد است.

شهردار شهرکرد نیز گفت: برای شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بیش از ۴۰۰ نوع وظیفه در جبهه خدمات‌رسانی به مردم تعریف شده است.

محمدحسین واحدیان کاهش شکاف بین مسئولان و مدیران شهرداری شهرکرد را ضروری دانست و افزود: مشکلات زیرساختی و طرح‌های مهم مدیریت شهری در مرکز استان شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی وکارشناسی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به غلبه بودجه جاری بر اعتبارات عمرانی شهرداری شهرکرد افزود: در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ این شهرداری باید به همراهی مردم و عدالت محوری دقت و توجه شود.