رایزنی معاون پارلمان عراق با هیئت ایرانی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، محسن المندلاوی نایب رئیس اول مجلس عراق در دیدار با هیئتی از مجلس شورای اسلامی ایران سازوکارهای اجرایی کردن یادداشت تفاهم مجالس دو کشور را بررسی کرد.

دفتر «محسن المندلاوی»، نایب رئیس اول مجلس عراق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی امروز در دفتر خود در بغداد میزبان هیئتی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران و سفارت ایران در بغداد بوده است.

بر اساس این بیانیه در این دیدار سازوکار اجرایی کردن تفاهم‌نامه موقت مجلس نمایندگان عراق و مجلس شورای اسلامی و همکاری و هماهنگی میان کمیته‌های مشترک و دفاتر مشاوران و اداره اجرایی دو کشور بررسی شد.

المندلاوی از هیئت ایرانی خواست که از مفاد این یادداشت تفاهم و سازوکارهای دوجانبه دو کشور در بخش‌های گوناگون بیشترین استفاده شود.