آمریکا حتی یک روز هم نمی تواند به منافع ملت یمن فکر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای تاکید کرد که کشوری مثل آمریکا از جنگ علیه یمن حمایت می کند و حتی یک روز هم نمی تواند به منافع ملت یمن فکر کند.

در این بیانیه آمده است: ما بازدید سفیر آمریکا از استان حضرموت را به شدت محکوم می کنیم و آن را یک اقدام متجاوزانه می دانیم که امنیت، ثبات و یکپارچگی یمن را نشانه گرفته است.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله افزود: کشوری مثل آمریکا، از حمله و تجاوز به یمن حمایت مالی می کند و ملت یمن هر گونه فعالیت علنی و غیر علنی علیه یمن را محکوم می کند.

جنبش انصارالله تاکید کرد: آمریکا باید تسلیم اراده ملت یمن در تحقق استقلال خود شود و به تجاوز، محاصره و دخالت های خود در این کشور پایان دهد.

گفتنی است روز گذشته نیز ائتلاف احزاب یمنی با عنوان «اللقاء المشترک» در نشستی با تاکید بر اینکه آمریکا مخالف صلح و ثبات در یمن است، عنوان کردند: مهدی مشاط رئیس شورای ریاستی یمن در اظهارات خود تاکید کرده است که آمریکا آماده جنگ در یمن می‌شود.

بر همین اساس مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در اظهارات خود تاکید کرده بود که نقش آمریکا درباره آتش بس مخرب و خطرناک است و این کشور نمی‌خواهد آتش بس در یمن تمدید شود، مشورت‌ها درباره آتش بس به نقطه خوبی رسیده بود که فرستاده آمریکا به منطقه از راه رسید و تمام تلاش ها در این زمینه را ناکام گذاشت.