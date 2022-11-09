ارز ملی ایران و روسیه هر چه سریعتر در مبادلات تجاری گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار «ایگور لویتین» دستیار ویژه رییس جمهور روسیه، بر آمادگی تهران برای افزایش حجم مبادلات تجاری با مسکو تأکید کرد و گفت: ایران و روسیه باید تلاش کنند استفاده از ارز ملی دو کشور را هر چه سریع‌تر در مبادلات تجاری فیمابین گسترش دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تسریع در اجرای پروژه راه آهن رشت آستارا تأکید و خاطرنشان کرد: اگر این پروژه با سرعت اجرایی شود، گام مهمی در جهت توسعه ترانزیت خواهد بود.

مخبر افزود: همکاری‌های تجاری تهران و مسکو می‌تواند علاوه بر تأمین نیازها و منافع دو کشور، به بازارها و نیازهای منطقه نیز پاسخ دهد تا منافع بیشتری برای دو ملت حاصل شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین ضمن دعوت از نخست وزیر روسیه برای سفر به تهران، از برگزاری مناسب اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر که اخیراً در مسکو برگزار شد قدردانی کرد.

ایگور لویتین دستیار رییس جمهور روسیه نیز در این دیدار با تأکید بر آمادگی مسکو برای گسترش همکاری‌ها با تهران در بخش‌های مختلف به خصوص ترانزیت، گفت: روسیه آمادگی دارد برای توسعه این بخش، در سرمایه گذاری‌های مشترک حضور بهم رساند.

دستیار رییس جمهور روسیه از آمادگی شرکت‌های روسی برای گسترش همکاری با ایران خبر داد و گفت: شرکت‌های روسی فعال در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی و اتوبوس آمادگی دارند محصولات خود را به ایران صادر و در این زمینه همکاری مشترک داشته باشند.

در این دیدار که تعدادی از معاونین و نمایندگان بخش خصوصی روسیه نیز حضور داشتند آخرین وضعیت مبادلات تجاری و پروژه‌های همکاری دو کشور و همچنین راهکارهای توسعه مناسبات فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدار امروز میان دستیار رییس جمهور روسیه و دکتر مخبر، سومین دیدار مشترک طی سه ماه اخیر است.