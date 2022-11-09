فرمانده سپاه قدس گیلان شهادت «مجید یوسفی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان با صدور پیامی شهادت شهید بسیجی مدافع امنیت مجید یوسفی را تسلیت گفت.

در متن پیام آمده است:

«ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون»

شهادت مظلومانه بسیجی مدافع حریم امنیت، سرباز رشید اسلام شهید والامقام مجید یوسفی در میدان پرافتخار دفاع از امنیت و آرامش مردم را به محضر مبارک مقام معظم رهبری، مردم شریف و ولایتمدار استان گیلان و به‌ویژه خانواده متدین و معظم این شهید گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بار دیگر فضای معنوی استان گیلان و شهر شهید پرور آستانه‌اشرفیه دیار شهیدان خوش‌سیرت با پیکر پاک و مطهر شهید مجید یوسفی عطرآگین شد و دل مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار آستانه اشرفیه را داغدار کرد.

بی‌شک شعاع درخشش، شکوه و عظمت شهید والامقام بسیجی مدافع امنیت مجید یوسفی برای همیشه ماندگار و راهنمای نسل‌های آینده مردمان شهرستان آستانه‌اشرفیه و استان گیلان عزیز خواهد بود.

اغتشاش‌گران و آشوبگران باید بدانند که انتقام از خون شهدای حریم امنیت، در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی بوده و به مردمان صبور و نجیب شهرستان آستانه اشرفیه این اطمینان را می‌دهم که بدون شک راه شهید سرافراز مجید یوسفی و دیگر شهیدان مدافع امنیت در مقابله فداکارانه و بی‌وقفه با توطئه‌های استکبار و اراذل و اوباش ادامه خواهد داشت.

اینجانب بار دیگر شهادت غرورآفرین بسیجی مدافع امنیت شهید مجید یوسفی را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، رهبر فرزانه انقلاب (مد ظله العالی)، مردم شریف شهیدپرور شهرستان آستانه اشرفیه و خانواده معظم این شهید والامقام تبریک و تسلیت می‌گویم.