تمجید نویسنده پرتغالی از مهاجم ایران/ فرصت رستگاری برای طارمی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲، عازم قطر شد و روز دوشنبه هفته آینده نخستین بازی خود را در این رقابتها برابر انگلیس برگزار می‌کند.

مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو یکی از بازیکنانی است که در کانون توجه رسانه‌های بین المللی قرار دارد. طارمی در سه فصل اخیر در تیم پورتو عملکرد چشمگیری داشته است و این فصل هم با پشت سر گذاشتن بازی‌های درخشان در لیگ پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا، پا به دوحه قطر گذاشته است.

طارمی در دوره گذشته جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با یک صحنه به یادها می‌آید. او در واپسین دقایق بازی آخر مقابل پرتغال و در شرایطی که این مسابقه با نتیجه تساوی ۱ - ۱ در حال پیگیری بود، فرصت بسیار خوبی را برای گلزنی از دست داد. حسرت طارمی بابت از دست رفتن آن موقعیت و اشک‌هایش بعد از آن مسابقه، در ادامه با انتقال این مهاجم به لیگ پرتغال و پیشرفت بیشتر او همراه شد.

گریه طارمی بعد از بازی با پرتغال در جام جهانی روسیه

سایت theasiangame امروز با انتشار گزارشی از طارمی، به اتفاقات بازی با پرتغال در جام جهانی و سپس حضور مهاجم ایران در تیم ریوآوه پرتغال اشاره کرد و روندی که این بازیکن از تیم گمنام ریوآوه تا پورتو پشت سر گذاشت.

همچنین «سرجیو کریتیناس» خبرنگار و نویسنده سرشناس پرتغالی در گفتگو با این رسانه، به تمجید از مهاجم ایرانی پورتو پرداخت.

سرجیو گفت: زمانی که طارمی برای اولین بار به پرتغال آمد، همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم که چگونه چنین بازیکنی در ریوآوه به کارش پایان داد. از آنها انتظار نداشتیم که چنین بازیکن خوبی داشته باشند. بخصوص اینکه طارمی بازیکن جوانی نبود. او یک بازیکن تاپ و سطح بالا بود.

این خبرنگار پرتغالی ادامه داد: این احتمالاً بهترین معامله و خرید باشگاه پورتو بود. آنها ۴ میلیون یورو برای طارمی هزینه کردند. این مثل یک دستبرد بود. پورتو بازیکن شگفت انگیزی گرفت که داخل محوطه جریمه بسیار باهوش است اما می‌تواند در عرض و عمق هم بازی کند. طارمی بازیکن بسیار خوبی برای کار تیمی است و حریفان را تحت فشار قرار می‌دهد.

سرجیو به انتقاداتی که از مهاجم پورتو می‌شود هم اشاره کرد و افزود: رقیبان او را غواص (شیرجه‌زن) و متقلب (برای گرفتن پنالتی) خطاب می‌کنند. او در بازی با اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به خاطر تلاش برای گرفتن پنالتی و دریافت کارت زرد دوم اخراج شد اما بسیار بیشتر از بازیکنی است که پنالتی می‌گیرد.

طارمی در بازی با اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا

وی در ادامه بار دیگر به توانایی‌های مهدی طارمی پرداخت و اظهار کرد: او زمانی که مدافع یا دروازه بان را دریبل می‌زند واقعاً باهوش است.نمی‌توانید به طارمی بگویید شیرجه‌زن اما او به دنبال گرفتن خطا است.

نویسنده فوتبالی پرتغال خاطرنشان کرد: طارمی زیر نظر سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو بازیکن به مراتب بهتری در خارج از محوطه جریمه شده است. به این معنا که اگر حتی گل هم نزند، می‌تواند عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. در حال حاضر بازی‌های زیادی هست که او گل نمی‌زند اما همچنان یکی از بهترین بازیکنان تیم است.

سرجیو در ارتباط با موقعیت سوزی طارمی مقابل تیم ملی پرتغال در جام جهانی روسیه هم اظهار کرد: در پرتغال هرگز به این موضوع اشاره نشده است. اگر او به پورتو می‌پیوست، شاید مردم به آن بازی توجه می‌کردند، اما او به یک باشگاه بسیار کوچک (ریوآوه) رفت.

طارمی با لباس ریوآوه و نخستین فصل تجربه فوتبال اروپا

وی همچنین در خصوص احتمال جدایی مهاجم ایرانی از تیم پورتو تصریح کرد: او می‌تواند به هر جایی برود و موفق باشد. طارمی مانند یک ستاره رفتار نمی‌کند، او بازیکن متواضعی است که جایگاه خود را در یک تیم می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت theasiangame در پایان گزارش خود آورده است: «جام جهانی این ماه در قطر فرصتی برای رستگاری و طلسم طارمی خواهد بود. چهار سال بزرگ‌تر، عاقل‌تر و در نهایت تحقق پتانسیل‌ها و توانایی‌ها پس از بیش از سه فصل حضور در مدرسه فوتبال پرتغال.»