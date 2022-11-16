شهروندان سوری مانع از عبور کاروان آمریکایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، اهالی روستای «البولادیه» در حومه القامشلی با پشتیبانی نیروهای ارتش سوریه یک کاروان وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی که قصد ورود به روستای آنها را داشتند، بیرون رانده و آنها را ناگزیر به ترک منطقه کردند.

در دو سال گذشته آمریکا با اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر حضور خود را در مناطق نفت خیز سوریه افزایش داده، حضوری که منجر به افزایش سرقت نفت مردم این کشور شده است.

گروه مسلح موسوم به «نیروهای دمکراتیک سوریه» (قسد) شبه نظامیان وابسته به نظامیان تروریست آمریکایی هستند که در شرق و شمال شرق سوریه حضور دارند.

دولت سوریه بارها تاکید کرده است که این شبه نظامیان و عناصر تروریست آمریکا در شرق و شمال شرق سوریه هدفی جز غارت نفت ندارند و به حضور غیر قانونی آنان پایان خواهد داد.

این در حالی است که نیروهای اشغالگر آمریکایی طی روزهای گذشته دهها تانکر حامل نفت دزدیده شده از اراضی سوریه را از طریق گذرگاههای غیرقانونی در حومه حسکه به اراضی عراق منتقل کردند.