به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی روز جمعه در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در سنندج اظهار کرد: به واسطه علاقه وافر قشر جوان در عرصه فضای مجازی و تولیدات دیجیتال هر اندازه سرمایه گذاری کنیم بسیار ارزشمند است.

وی افزود: انتظار داشتیم که از لحاظ کمیت شاهد حضور هرچه بیشتر گروه‌ها باشیم و امیدواریم در پنجمین دوره این رویداد شاهد استقبال گسترده‌تری باشیم.

سرهنگ شعبانی خاطرنشان کرد: امروز همه نگاه‌ها به سمت رسانه و تولیدات دیجیتال است و امیدواریم روز به روز شاهد تولید آثار فاخر و اثرگذار متعددی باشیم.

وی افزود: الان تقابل بلوک غرب و شرق در عرصه فضای مجازی و تولیدات دیجیتال جای خود را به تقابل دشمن با گفتمان جبهه مقاومت هستیم و این نشان دهنده مسیر متعالی ماست که باید در این راستا با توجه ظرفیت بسیاری که داریم شاهد تولیدات متعددی باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان بر مطالعه تاریخچه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس توسط گروه‌های تولید محتوای بسیج تأکید کرد و گفت: باید تولیدات این حوزه برای اقشار مختلف فراهم شود و بدون شک این مهم نیز شاخه‌ای جهاد تبیین مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

سرهنگ شعبانی افزود: ابزار رسانه و تولید بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای برای معرفی دستاوردهای مهم کشور می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در استان کردستان در حوزه گردشگری دارای ظرفیت‌های بسیاری هستیم که گردشگری دفاع مقدس و راهیان نور یکی از حوزه‌هایی است که مورد غفلت واقع شده است و انتظار داریم که فعالان عرصه تولیدات دیجیتال در این راستا ورود کنند.

وی تصریح کرد: اقدامات آشوبگران در دو ماه اخیر موجب آسیب فراوان به حوزه گردشگری و اقتصاد استان دارد و متأسفانه خواص استان در این خصوص سکوت کرده اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان از بحث وحدت، ایران قوی و توانمندی‌ها و دستاوردهای نظام به عنوان مباحثی نام برد که در تولیدات دیجیتال باید مدنظر باشد.

سرهنگ شعبانی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی در این تولیدات باید مطرح شود و در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی باید اقدامات و دستاوردها در قالب نهضت امیدآفرینی برای اقشار مختلف مردم بازگو شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در جنگ نرم کسانی موفق می‌شوند که بتوانند قدرت انتخاب را از طرف مقابل بگیرد و امروز دشمن به دنبال این مهم است.

سرهنگ شعبانی افزود: این انقلاب و نظام متعلق به همه ماست و کسانی که در خیابان‌های سنندج با چاقو و قمه به جان نیروهای نظامی می‌افتند خبر ندارند که همه ما در یک کشتی نشستیم و اگر آن کشتی غرق شود همه ما زیر آب خواهیم رفت.

وی تصریح کرد: امروز نظام نمی‌خواهد برادر کشی کند و فرصت می‌دهد که افرادی که راه را گم کرده اند به مسیر درست برگردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: خانواده شهدای عزیزی که جوانانشان در این مدت شهید شدند از خون جوانان خود نمی‌گذرد اما نظام به افراد فریب خورده فرصت می‌دهد که به دامن نظام و مردم برگردند.

سرهنگ شعبانی افزود: هنجارشکنی‌هایی که در این دو ماه اتفاق افتاده و افرادی از خطوط قرمز نظام عبور کرده اند قابل قبول نیست چون این افراد با دشمن همکاری می‌کنند و به سرمایه‌های ملی آسیب می‌زنند.

در پایان این مراسم نیز از افراد برتر تقدیر به عمل آمد.