به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح شنبه در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزارع گوجه‌فرنگی دشتستان اظهار داشت: کشاورزان نقش مهمی را در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی کشور است بیان کرد: طی هفته اخیر به منظور پیگیری مشکلات گوجه‌کاران دیدار حضوری و تماس‌های تلفنی متعددی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و همه مطالبات کشاورزان را دنبال کردیم.

نماینده دشتستان با بیان اینکه خواستار حذف تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی هستیم ادامه داد: خرید تضمینی و توافقی از مطالبات ما از مسئولان مربوطه بوده است.

وی با بیان اینکه این مشکلات به صورت مستمر توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری و دنبال می‌شود افزود: همه مسئولان پیگیر حل مشکل کشاورزان هستند.

رضایی با بیان اینکه وظیفه و تکلیف ما حل مشکل کشاورزان است تصریح کرد: تا انتها با همه توان و وجود در کنار شما هستیم و از حقوق شما کوتاه نمی‌آییم.

وی با اشاره به سفر رئیس سازمان تعاون روستایی به دشتستان و بازدید از مزارع گوجه‌فرنگی خاطرنشان کرد: این اقدامات بیانگر عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل است.

وی از تلاش برای تسهیل مسیر تولید تا مراکز عرضه خبر داد و بیان کرد: امیدواریم شاهد حل مشکل و کسب رضایت کشاورزان استان بوشهر باشیم.