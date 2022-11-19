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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

نماینده دشتستان:

رفع مشکلات گوجه‌کاران دشتستان از مزارع تا مراکز عرضه دنبال می‌شود

رفع مشکلات گوجه‌کاران دشتستان از مزارع تا مراکز عرضه دنبال می‌شود

بوشهر - نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع مشکلات گوجه‌کاران دشتستان از مزارع تولید تا مراکز عرضه محصول دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح شنبه در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزارع گوجه‌فرنگی دشتستان اظهار داشت: کشاورزان نقش مهمی را در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی کشور است بیان کرد: طی هفته اخیر به منظور پیگیری مشکلات گوجه‌کاران دیدار حضوری و تماس‌های تلفنی متعددی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و همه مطالبات کشاورزان را دنبال کردیم.

نماینده دشتستان با بیان اینکه خواستار حذف تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی هستیم ادامه داد: خرید تضمینی و توافقی از مطالبات ما از مسئولان مربوطه بوده است.

وی با بیان اینکه این مشکلات به صورت مستمر توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری و دنبال می‌شود افزود: همه مسئولان پیگیر حل مشکل کشاورزان هستند.

رضایی با بیان اینکه وظیفه و تکلیف ما حل مشکل کشاورزان است تصریح کرد: تا انتها با همه توان و وجود در کنار شما هستیم و از حقوق شما کوتاه نمی‌آییم.

وی با اشاره به سفر رئیس سازمان تعاون روستایی به دشتستان و بازدید از مزارع گوجه‌فرنگی خاطرنشان کرد: این اقدامات بیانگر عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل است.

وی از تلاش برای تسهیل مسیر تولید تا مراکز عرضه خبر داد و بیان کرد: امیدواریم شاهد حل مشکل و کسب رضایت کشاورزان استان بوشهر باشیم.

کد مطلب 5635423

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