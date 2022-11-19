به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح شنبه در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزارع گوجهفرنگی دشتستان اظهار داشت: کشاورزان نقش مهمی را در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی کشور است بیان کرد: طی هفته اخیر به منظور پیگیری مشکلات گوجهکاران دیدار حضوری و تماسهای تلفنی متعددی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و همه مطالبات کشاورزان را دنبال کردیم.
نماینده دشتستان با بیان اینکه خواستار حذف تعرفه صادرات گوجهفرنگی هستیم ادامه داد: خرید تضمینی و توافقی از مطالبات ما از مسئولان مربوطه بوده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات به صورت مستمر توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری و دنبال میشود افزود: همه مسئولان پیگیر حل مشکل کشاورزان هستند.
رضایی با بیان اینکه وظیفه و تکلیف ما حل مشکل کشاورزان است تصریح کرد: تا انتها با همه توان و وجود در کنار شما هستیم و از حقوق شما کوتاه نمیآییم.
وی با اشاره به سفر رئیس سازمان تعاون روستایی به دشتستان و بازدید از مزارع گوجهفرنگی خاطرنشان کرد: این اقدامات بیانگر عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل است.
وی از تلاش برای تسهیل مسیر تولید تا مراکز عرضه خبر داد و بیان کرد: امیدواریم شاهد حل مشکل و کسب رضایت کشاورزان استان بوشهر باشیم.
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