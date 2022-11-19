سوناک: کمک های نظامی به اوکراین ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نخست وزیر انگلیس بر تداوم جنگ افروزی این کشور در اوکراین تاکید کرد.

«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس، که امروز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده راهی اوکراین شد، اعلام کرد: دولت انگلیس در نظر دارد بسته کمک نظامی جدیدی به ارزش ۵۰ میلیون پوند در اختیار اوکراین قرار دهد.

نخست وزیر انگلیس در ادامه مدعی شد که این بسته جدید تسلیحات نظامی که شامل ۱۲۵ واحد توپخانه ضد هوایی و فناوری های لازم برای مقابله با پهپادهای ایرانی است.

سوناک در ادامه با اشاره به توافق صادار غلات از بنادر اوکراین، اعلام کرد: انگلیس به اوکراین کمک خواهد کرد تا غلات خود را به خارج از این کشور صادر کند.

نخست وزیر انگلیس امروز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کی یف پایتخت اوکراین شد.

بر اساس اعلام رسانه ها، وی احتمالاً قرار است در این سفر محور حمایت های غرب از اوکراین و تشدید فشار علیه روسیه را یپیگیری کند.