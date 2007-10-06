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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

کارشناس برنامه "زلال احکام" تقدیر شد

کارشناس برنامه "زلال احکام" تقدیر شد

مدیر شبکه سه سیما در مراسمی از حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده کارشناس برنامه "زلال احکام" تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم علی‌اصغر پورمحمدی با اشاره به اینکه مخاطبان ارتباط خوبی با "زلال احکام" برقرار کرده‌اند، گفت: "سطح کیفی برنامه مطلوب و رضایتبخش است و این مهم بی شک از اثرات بیان شیرین و دلنشین حجت الاسلام والمسلین فلاح زاده است."

در این جلسه دست اندرکاران برنامه "زلال احکام" با مدیران شبکه جهت بهتر شدن برنامه به تعامل رسیدند. نجم‌الدین شریعتی مجری و محمدجواد بیک‌محمدی تهیه‌کننده برنامه "زلال احکام" هستند و محوریت این برنامه مسائل احکام است. هم اکنون نیز این برنامه به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 564130

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