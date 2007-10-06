کارشناس برنامه "زلال احکام" تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم علی‌اصغر پورمحمدی با اشاره به اینکه مخاطبان ارتباط خوبی با "زلال احکام" برقرار کرده‌اند، گفت: "سطح کیفی برنامه مطلوب و رضایتبخش است و این مهم بی شک از اثرات بیان شیرین و دلنشین حجت الاسلام والمسلین فلاح زاده است."

در این جلسه دست اندرکاران برنامه "زلال احکام" با مدیران شبکه جهت بهتر شدن برنامه به تعامل رسیدند. نجم‌الدین شریعتی مجری و محمدجواد بیک‌محمدی تهیه‌کننده برنامه "زلال احکام" هستند و محوریت این برنامه مسائل احکام است. هم اکنون نیز این برنامه به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد روی آنتن می‌رود.