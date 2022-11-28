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۷ آذر ۱۴۰۱، ۹:۴۲

طرح قرآنی «معراج» با موضوع اهمیت نماز از رادیو قرآن پخش می شود

طرح قرآنی «معراج» با موضوع اهمیت نماز از رادیو قرآن پخش می شود

طرح قرآنی «معراج» با هدف ارتقای سطح قرائت نماز هموطنان و ترغیب و تشویق جوانان و نوجوانان به قرائت صحیح نماز با کارشناسی حسین اخوان‌اقدم، پیشکسوت و مدرس قرآن از رادیو قرآن پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معراج عنوان برنامه جدید رادیو قرآن است که با همکاری مؤسسه قرآنی مشکات با موضوع اهمیت نماز و تصحیح آن هر روز ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه به روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود.

این طرح با هدف ارتقای سطح قرائت نماز هموطنان و ترغیب و تشویق جوانان و نوجوان به قرائت صحیح نماز با کارشناسی حسین اخوان‌اقدم، پیشکسوت و مدرس قرآن و با اجرای غلامرضا احمدی همراه است.

طی این طرح ضمن ارتباط مخاطبان با برنامه و قرائت اذکار نماز یا حمد و سوره به سوالات کارشناس برنامه پاسخ می‌دهند. همچنین در هر برنامه به سه نفر از برگزیدگان که براساس آرای مخاطبان و نظر کارشناس برنامه انتخاب می‌شوند، هدیه نقدی ۵۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان در تمام گروه‌های سنی اعم از آقایان و بانوان می‌توانند فایل قرائت نماز خود را شامل حمد و سوره و تسبیحات اربعه و اذکار رکوع و سجود و تشهد و سلام از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۰۰۱۶۸۰۰۱۶ ارسال کنند یا با شماره ۳۰۰۰۰۱۰۰ رادیو قرآن در ارتباط باشند. پخش اناشید و شاهکارهایی از تلاوت و همچنین گزارش میدانی از سطح شهر از دیگر آیتم‌های این برنامه است.

برنامه معراج تا ۲۲ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت و در سالروز تأسیس رادیو قرآن محفلی به منظور تجلیل از برگزیدگان و اختتامیه این برنامه از سوی مؤسسه مشکات برگزار خواهد شد که به قید قرعه به ۱۷۰ نفر از افرادی که در این طرح شرکت کرده و فایل نماز خود را ارسال کرده‌اند، هدیه نقدی اعطا می‌شود. شرکت‌کنندگان باید همراه با شماره تلفن خود، نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسایی خود را ارسال کنند.

طرح قرآنی «معراج» با موضوع اهمیت نماز از رادیو قرآن پخش می شود

کد مطلب 5641782

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