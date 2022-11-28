ویزای آزادکاران برای اعزام به آمریکا هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام‌جهانی کشتی آزاد طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه به میزبانی آمریکا برگزار می‌شود و این در حالیست که تیم کشورمان به عنوان نایب قهرمان این مسابقات هنوز منتظر صدور ویزا برای اعزام به این رقابتهاست.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران چندی پیش با سفر به دوبی در سفارت آمریکا حضور یافتند و اقدامات لازم برای صدور ویزا را انجام دادند که فعلاً تا به امروز خبری از این موضوع نشده است.

ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی هم با تأیید این مطلب در خصوص اعزام آزادکاران به جام‌جهانی آمریکا اعلام کرد: «برای دریافت ویزای بچه‌های تیم اقدامات لازم انجام شده و فعلاً منتظریم تا ببینیم آمریکایی‌ها چقدر در این زمینه حُسن نیت دارند.»

این در حالی است که فدراسیون کشتی از همان ابتدای کار با صراحت اعلام کرده بود تیم ملی کشتی آزاد در حالی به آمریکا اعزام می‌شود که ویزای تمامی اعضای تیم صادر شود، در غیر این صورت اعزام به جام جهانی لغو خواهد شد.