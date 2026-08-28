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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

فتاح‌دماوندی: دولت برای موفقیت باید مردم را امین خود بداند

فتاح‌دماوندی: دولت برای موفقیت باید مردم را امین خود بداند

دماوند- امام جمعه دماوند با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و مردم گفت: دولت اگر می‌خواهد موفق شود باید از مشارکت مردم در امور مختلف استفاده کند و مردم را امین خود بداند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با تبریک هفته دولت و روز کارمند، از تلاش فرماندار، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم ایران قوی را محقق کنیم، راهی جز تقویت دولت و ملت نداریم؛ یعنی باید هم دولت قوی باشد و هم ملت قوی باشد.

امام جمعه دماوند افزود: دولت و ملت زمانی قوی هستند که یکدیگر را پشتیبانی و با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند. دولت باید عدالت را برقرار کند و مردم نیز باید مطالبه‌گر و پاسدار عدالت باشند.

فتاح‌دماوندی با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد تصریح کرد: مردم از دولتمردان توقع دارند با شجاعت با فساد مبارزه کنند و در این مسیر از نظارت و پشتیبانی مردم بهره بگیرند.

وی ادامه داد: هم‌افزایی دولت و ملت، کارآمدی نظام را افزایش می‌دهد و موجب پیشرفت همه‌جانبه کشور خواهد شد.

امام جمعه دماوند با اشاره به ضرورت حمایت از دولت گفت: هر دولتی که با رأی مردم در جمهوری اسلامی ایران روی کار بیاید، دولت جمهوری اسلامی است و همه باید از آن پشتیبانی کنند؛ البته حمایت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف نیست و کاستی‌ها باید برطرف شود.

فتاح‌دماوندی همچنین بر ضرورت توجه دولت به تولید داخلی تأکید کرد و گفت: یکی از راه‌های تقویت اقتصاد کشور، حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی است و دولت نباید مقابل پای سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران سنگ‌اندازی کند.

وی افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی به تحریم‌های ظالمانه آمریکا مربوط می‌شود، اما بخشی دیگر نیز به ضعف دولت‌ها در حمایت از تولید داخلی بازمی‌گردد. برداشتن موانع تولید و تسهیل قوانین، گام مهم دولت و مجلس برای رونق اقتصادی کشور است.

امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: حمایت از کار، کارگر و محصول ایرانی، حمایت از اقتصاد کشور است و واردات بی‌رویه و بی‌منطق لطمه جدی به محصولات داخلی وارد می‌کند.

فتاح‌دماوندی با اشاره به ظرفیت جوانان و نخبگان گفت: در کشور بن‌بست و مشکل غیرقابل حل نداریم و با عزم و اراده مردم و مسئولان و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان می‌توان بر مشکلات درونی و تحمیلی غلبه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن اظهار کرد: دشمن به دنبال جنگ فرسایشی و ترکیبی است، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها ساکت نخواهد نشست.

امام جمعه دماوند همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: تغییر معماری تجاری ایران باید به شکلی باشد که هیچ گلوگاه منفردی نتواند جریان حیاتی اقتصاد کشور را مختل کند و تقسیم صادرات و واردات میان شبکه‌های مختلف زمینی، ریلی و دریایی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد.

فتاح‌دماوندی در پایان با قدردانی از مردم شهرستان دماوند برای حضور در تجمعات و حمایت از برنامه‌های دوران جنگ، از مردم نیک‌اندیش شهرستان خواست برای تأمین نیازهای تحصیلی ۵۶۸ دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مشارکت کنند.

کد مطلب 6930314

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