به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت خاتمالانبیا محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار داشت: اسلام دینی جامع است که در درون جامعه اسلامی بر ایمان، تقوا، عدالت و اخلاق تأکید دارد، اما در برابر دشمنان و کانونهای شرارت، صلابت، مقاومت و ظلمستیزی را مورد توجه قرار میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) نماد «رحمت و مقاومت» است، افزود: نظام اسلامی بر پایه همین آموزههای نبوی شکل گرفته است و همانگونه که در عرصه داخلی باید مردمدار و خدمتگزار باشیم، در برابر دشمن نیز باید مقتدرانه عمل کنیم.
وی تصریح کرد: اگر آمریکا، رژیم صهیونیستی یا هر کانون شرارتی دست به تعرض بزند، جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیره رسول خدا(ص) و منطق مقاومت، کوچکترین تعرض را با بزرگترین ضربه پاسخ خواهد داد.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین با گرامیداشت هفته وحدت، وحدت و انسجام را از ارکان اقتدار جامعه دانست و گفت: تفرقه، زمینهساز تضعیف قدرت ملی و کاهش اقتدار بینالمللی است و جامعه اسلامی نباید اجازه دهد اختلافات، منافع ملی و مصالح کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: تفرقه به هر دلیل موجه یا غیرموجه قابل قبول نیست و همه اقشار جامعه باید حول محور ولایت فقیه، منافع ملی و صیانت از حریم ایران اسلامی در برابر دشمنان حرکت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و همه شهدای خدمت، از تلاشهای استاندار، معاونان استاندار و مدیران کل استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: مردمداری و حل مشکلات مردم، بزرگترین عبادت برای دولتمردان است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه دولت موفق دولتی است که برای مردم و نظام مشکلگشا باشد، از مدیران خواست ارتباط مستقیم خود با مردم را تقویت کنند و با توسعه میزهای خدمت، فرصت بیشتری برای شنیدن مطالبات و مشکلات مردم فراهم آورند.
وی افزود: درهای اتاق مدیران باید به روی مردم باز باشد و مسئولان ضمن شنیدن مطالبات، در چارچوب قانون با صراحت و شفافیت پاسخگوی آنان باشند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، از خیران و مراکز حمایتی خواست پیش از آغاز مهرماه برای تأمین نیازهای دانشآموزان کمبرخوردار اقدام کنند تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و امکانات آموزشی محروم نماند.
آیتالله صفاییبوشهری با تأکید بر اهمیت فرهنگ وقف نیز گفت: وقف یکی از سنتهای ماندگار اسلامی است و مردم میتوانند با وقفهای کوچک و بزرگ، زمینه استمرار اقدامات خیرخواهانه و حل بخشی از نیازهای جامعه را فراهم کنند.
مطالبه کنترل گرانی و مقابله با آسیبهای فرهنگی
خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها، خواستار اقدامات فوری و عملیاتی دولت و دستگاههای اجرایی برای کنترل بازار و کاهش فشار معیشتی بر مردم شد.
وی ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم کالا، برگزاری نمایشگاهها و تقویت نظارت بر بازار را از جمله راهکارهای مؤثر در تعدیل قیمتها دانست و گفت: مسئولان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه عرضه مستقیم کالا و کاهش واسطهگری را فراهم کنند.
امام جمعه بوشهر همچنین خواستار برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی شد و از دستگاه قضایی درخواست کرد با مفسدان اقتصادی، محتکران و افرادی که عامدانه اقدام به گرانفروشی میکنند، بدون مماشات برخورد شود.
آیتالله صفاییبوشهری در ادامه با اشاره به جنگ نرم دشمن، نسبت به گسترش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی هشدار داد و گفت: دشمن تلاش میکند با ترویج ابتذال اجتماعی و آسیبهای اخلاقی، بنیانهای جامعه را تضعیف کند و دستگاههای مسئول باید از هماکنون نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
وی با اشاره به موضوعاتی همچون برهنگی، بیحجابی، گسترش مواد مخدر و مشروبات الکلی، بر ضرورت پیشگیری و کنترل این آسیبها تأکید کرد و افزود: اگر این روند در مراحل اولیه مدیریت نشود، مقابله با پیامدهای آن در آینده دشوارتر خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در خطبه نخست نماز جمعه نیز با تبیین راهبردهای پیروزی جبهه حق، «جلب قدرت الهی» را یکی از عناصر مهم و تعیینکننده در محاسبات دفاعی و نظامی دانست.
وی اظهار کرد: در مدیریت نظامی و دفاعی، عواملی همچون برنامهریزی، نظارت اجرایی، تجهیزات کارآمد و مدیریت ادراکی اهمیت دارد، اما یک عنصر اساسی نیز باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد و آن، جلب قدرت الهی برای جبهه مقاومت و برخورداری مدافعان از عنایات خداوند است.
امام جمعه بوشهر با استناد به آموزههای قرآن کریم بیان کرد: پیروزی از ناحیه خداوند است و تاریخ نشان داده است هرگاه جبهه دینی توانسته قدرت الهی را جذب کند، به پیروزی رسیده و هرگاه از این ظرفیت فاصله گرفته، با شکست مواجه شده است.
آیتالله صفاییبوشهری برای جلب عنایت الهی در عرصه دفاعی، شش عامل را مورد اشاره قرار داد و نخستین عامل را ایمان همهجانبه به خداوند و دین او دانست.
وی گفت: ایمان باید در همه لایههای جامعه وجود داشته باشد و به یک نظام فکری و عملی مستحکم تبدیل شود؛ نظامی که در برابر دشمنان دچار سستی و تزلزل نشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری، «حضور در صحنه جهاد» را دومین عامل عنوان کرد و افزود: خداوند قدرت خود را با حضور فعال مردم در مسیر حق ضمیمه میکند و بنابراین نباید صحنه مقاومت را ترک کرد.
وی سومین عامل را استقامت همهجانبه در عرصههای نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست و گفت: جامعه برای عبور از تهدیدها باید در همه عرصهها مقاوم و پایدار باشد.
امام جمعه بوشهر چهارمین عامل را حضور در جبههها و مبارزه با دشمنان دانست و تصریح کرد: خداوند با دستهای مؤمنان، دشمنان و رژیم صهیونیستی را ذلیل خواهد کرد و دلهای مؤمنان را شاد میسازد.
وی «ولایتمداری» را پنجمین عامل جلب قدرت الهی برشمرد و با تأکید بر پیوند ایمان و ولایت، نقش رهبری دینی و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر جبهه حق را مورد توجه قرار داد.
آیتالله صفاییبوشهری در پایان، «صبر و تقوا» را ششمین عامل جلب عنایت الهی دانست و گفت: تقوا یعنی زندگی برخاسته از ایمان و پرهیز از گناه و اگر صبر و تقوا در زندگی فردی و اجتماعی حاکم شود، توطئههای دشمن نمیتواند آسیب جدی به جامعه وارد کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: خداوند بر همه فعالیتهای دشمنان احاطه دارد و توطئههای آنان در نهایت خنثی خواهد شد؛ بنابراین برای کسانی که با ایمان، استقامت، جهاد، ولایتمداری، صبر و تقوا در مسیر حق حرکت میکنند، وعده پیروزی الهی محقق خواهد شد.
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