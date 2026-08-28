اجرای بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در اطاقور

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اطاقور و در جمع نمازگزاران با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در این بخش اظهار کرد: طی یک سال و نیم اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در بخش اطاقور اجرا شده است.

فرماندار لنگرود با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه روستایی افزود: در این مدت ۱۲ روستا با استفاده از اعتبارات دهیاری‌ها و سایر منابع، شاهد اجرای طرح‌های عمرانی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه لنگرود در زمینه آسفالت معابر روستایی از شهرستان‌های پیشتاز استان گیلان است، گفت: این موفقیت حاصل همکاری دهیاران، شوراهای روستا و مشارکت مردم در زمینه زیرسازی و آزادسازی معابر است.

اجرای ۳۵ میلیارد تومان پروژه برق در لنگرود

گلشن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق اظهار کرد: طی یک سال و نیم اخیر بیش از ۳۵ میلیارد تومان پروژه برق در شهرستان لنگرود اجرا شده که توسعه شبکه خودنگهدار و نصب ترانس‌های جدید را شامل می‌شود.

وی افزود: حدود ۸ میلیارد تومان پروژه جدید نیز برای شهر اطاقور پیش‌بینی شده است که با اجرای آن، عملیات تبدیل شبکه برق این شهر به کابل خودنگهدار تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

فرماندار لنگرود ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش پایداری شبکه، می‌تواند در کاهش سرقت تجهیزات و کابل‌های برق نیز مؤثر باشد.

آسفالت ۲۶ کیلومتر راه روستایی اطاقور با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان

وی همچنین از اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه راه‌های روستایی خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر ۲۶ کیلومتر از راه‌های روستایی بخش اطاقور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان آسفالت شده است.

گلشن افزود: این پروژه‌ها توسط راهداری و بسیج سازندگی و با پیگیری نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرا شده و سهمیه جدیدی نیز برای ادامه این طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

تعریض محور اطاقور در دستور کار

فرماندار لنگرود با اشاره به پروژه تعریض محور اطاقور اظهار کرد: تعریض این محور از مطالبات مردم منطقه بوده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: حدود ۵۰۰ متر از مرحله نخست پروژه باقی مانده و دو کیلومتر بعدی نیز امسال برای برگزاری مناقصه ارسال می‌شود و تلاش داریم طی دو سال آینده تعریض کامل محور از کوه تا اطاقور انجام شود.

گلشن تأکید کرد: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش تصادفات، می‌تواند در توسعه گردشگری منطقه نیز تأثیرگذار باشد.

فعال شدن پروژه سد لاستیکی اطاقور

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری بخش اطاقور گفت: سه اقامتگاه گردشگری جدید در این بخش مجوز دریافت کرده‌اند و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی همچنین درباره پروژه کارخانه کمپوست اظهار کرد: این پروژه مجدداً فعال شده و اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی یک سال اخیر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

گلشن افزود: در سفر رئیس‌جمهور نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است که امیدواریم سد طی یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بازنگری طرح هادی ۱۹ روستای اطاقور

فرماندار لنگرود با اشاره به پیشرفت طرح‌های هادی روستایی در بخش اطاقور گفت: بازنگری طرح هادی ۱۲ روستا انجام شده و ۷ روستای دیگر نیز در دست مطالعه و اجرا قرار دارد.

وی همچنین از آغاز عملیات لایروبی انهار کشاورزی در برخی مناطق از جمله کازرآباد و دیردرو خبر داد و افزود: طی یک سال اخیر حدود ۲ هزار سند مالکیت روستایی در بخش اطاقور صادر شده است.

۱۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های آب شرب اطاقور هزینه شد

گلشن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شرب اظهار کرد: طی این مدت حدود ۱۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های آب شرب هزینه شده است، هرچند برای رفع کامل مشکلات این حوزه به اعتباری حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی با اشاره به پروژه سد اطاقور افزود: این پروژه با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته و در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب شده است.

فرماندار لنگرود تصریح کرد: با تأمین این اعتبار، عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت آب و نیرو آغاز خواهد شد و با تکمیل آن، امکان بهره‌مندی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه از ظرفیت سد فراهم می‌شود.