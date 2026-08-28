وحدت و مدیریت هماهنگ نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این شهرستان، انسجام میان مردم و مسئولان را مهمترین پشتوانه کشور برای عبور از شرایط حساس کنونی دانست و بر ضرورت تقویت همدلی و هماهنگی در عرصه مدیریتی تأکید کرد.
وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، مسئولیتپذیری و مدیریت هماهنگ نیاز داریم و همراهی مجموعههای مختلف در شهرستان، سرمایهای ارزشمند برای خدمترسانی مطلوب به مردم است.
عبور کشور از شرایط سخت با اتکا به همبستگی مردم
فرماندار لامرد با اشاره به تحولات یک سال گذشته افزود: جمهوری اسلامی ایران در این مدت با مجموعهای از دشوارترین رخدادهای چهار دهه اخیر از جمله جنگ، ترور، ناامنی، تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی مواجه شد، اما ملت ایران با ایستادگی و همبستگی اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
علیزاده ادامه داد: در کنار این شرایط دشوار، اقدامات و دستاوردهای مهمی نیز در کشور رقم خورد که نشان میدهد روند پیشرفت متوقف نشده است و همه ارکان نظام، بهویژه دولت، برای خدمت به مردم پای کار بودهاند.
وی حفظ همزمان امنیت و حرکت در مسیر توسعه را نیازمند تلاش شبانهروزی مدیران و همراهی مردم دانست و تصریح کرد: اینکه در شرایط جنگی بتوان امنیت را حفظ و همزمان شاخصهای توسعه را بهبود بخشید، نتیجه تلاش مجموعه مدیریتی کشور با پشتیبانی و همراهی مردم است.
فرماندار لامرد با انتقاد از برخی رویکردهای منفی نسبت به عملکرد مسئولان گفت: نباید با بیانصافی، تلاشهای انجامشده را وارونه جلوه داد و با ارائه آدرسهای غلط، تصویر نادرستی از شرایط کشور به جامعه منتقل کرد.
دولت پای کار مردم ایستاده است
علیزاده در پایان تأکید کرد: دولت با صلابت پای کار مردم و کشور ایستاده و همه ارکان و مسئولان دولت، خدمترسانی به مردم در این شرایط را وظیفه و افتخار خود میدانند.
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