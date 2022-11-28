بسیج در جذب حداکثری نقش مؤثری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم تقی‌زاده رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیدار با بسیجیان این دانشگاه که به‌مناسبت هفته بسیج صورت گرفت، با تبریک سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: فرمانده معظم کل قوا درباره بسیج فرموده‌اند که «بسیج سیاسی است و سیاست‌زده نیست، مجاهد است و افراطی نیست، متدین و متعهد است، اما متحجر نیست»؛ بسیج در فکر آبادی دنیاست، ولی خود ریاکار و اهل دنیا نیست.

سردار تقی‌زاده با بیان اینکه الگوی ما مقام معظم رهبری هستند که همواره چفیه به گردن دارند، این رفتار ایشان را ناشی از آماده بودن در همه کارزارهای علمی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر در ادامه بزرگترین جهاد را جهاد با نفس خواند و گفت: در این کارزار هرچقدر دعوی نظام و دین داشته باشید از شما انتظار بیشتری دارند؛ پس باید همگی از قدم‌هایی که در زمینه فردی و اجتماعی برمی‌داریم، مراقبت کنیم.

وی اهانت‌های اخیر به مقدسات و قرآن کریم در اغتشاشات را ناشی از لقمه حرام برشمرد و افزود: وجدان کاری، و شرافت کاری داشته باشید. نماز اول وقت را فراموش نکنید و سعی کنید در نماز جماعت حضور داشته باشید که خیرات فراوانی در زندگی شما به وجود خواهد آورد.

جانشین سابق وزیر دفاع با بیان اینکه در دانشگاه به دنبال توسعه ایمان و تقوا و وحدت کلمه هستیم، ادامه داد: هیئت علمی و استاد با بالاترین درجه علمی اگر اهل تقوا نباشد، برای ما ارزشی ندارد و همه ما در هر جایگاهی که هستیم، باید به مقام معظم رهبری به‌عنوان درخت تنومند انقلاب احترام بگذاریم و قداست ایشان را حفظ کنیم.

سردار تقی‌زاده افزود: آنان که سعی می‌کنند به بسیج، خانواده شهدا، مقدسات نظام و دین اسلام ضربه بزنند، می‌خواهند نور خدا را با زبان خود خاموش کنند.

رئیس دانشگاه مالک اشتر راه حل برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی اخیر را که گریبانگیر خانواده‌ها شده است، جهاد با نفس خواند و اظهار امیدواری کرد که در این امتحان الهی از پیروان مارقین، ناکثین و خوارج دوران امام علی (ع) قرار نگیریم.

سردار تقی‌زاده در پایان اظهار داشت: وظیفه اصلی بسیجی اول رعایت تقوا، دوم سعه صدر و سوم ولایی بودن است. بسیجی باید صبر راهبردی از خود نشان دهد و قدمی جلوتر از مقام معظم رهبری برندارد که این خود به جذب حداکثری منجر خواهد شد.

در ابتدای این جلسه نیز فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج کارکنان، اساتید و دانشجویی دانشگاه گزارشی از عملکرد یک‌ساله مجموعه خود ارائه دادند.