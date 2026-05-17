به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی درباره تحویل مدارک و شرایط مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول دکتری ۱۴۰۵ اطلاعیه ای صادر کرد. دانشگاه معارف اسلامی در این اطلاعیه، ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ سازمان سنجش آموزش کشور، جزئیات مربوط به تحویل مدارک و فرآیند مصاحبه علمی را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، اسامی اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش چند برابر ظرفیت پذیرش دانشگاه است و پس از برگزاری مصاحبه علمی و در صورت کسب حدنصاب لازم، حداکثر دو نفر در دوره روزانه (یک زن و یک مرد) و دو نفر در دوره نوبت دوم (یک زن و یک مرد) در هر رشته، به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی برای ثبت‌نام در دوره دکتری (ورودی بهمن ۱۴۰۵) به سازمان سنجش معرفی خواهند شد. همچنین سهمیه هیئت علمی، در صورت کسب حدنصاب علمی، مازاد بر ظرفیت کل محاسبه می‌شود.

زمان و نحوه تحویل مدارک

کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول در دوره‌های روزانه و نوبت دوم باید مدارک مورد نیاز را از تاریخ ۳ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و صرفاً در ساعات اداری، به کارشناسان گروه‌های آموزشی تحویل دهند.

تحویل مدارک بر اساس رشته به شرح زیر است:

رشته‌های مدرسی معارف قرآن و حدیث، مدرسی اخلاق اسلامی و مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی،کارشناس مربوطه: آقای منصفی،تلفن: ۳۲۱۱۰۵۶۲-۰۲۵

محل مراجعه: طبقه دوم، اتاق ۲۱۳

رشته‌های مدرسی انقلاب اسلامی و مدرسی مبانی نظری اسلام،کارشناس مربوطه: آقای نائینی،تلفن: ۳۲۱۱۰۵۹۶-۰۲۵،محل مراجعه: طبقه دوم، اتاق ۲۱۳

تبصره‌ها و شرایط ویژه

داوطلبان غیرساکن قم می‌توانند مدارک خود را از طریق پست پیشتاز ارسال کنند، مشروط بر اینکه حداکثر تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ به دست کارشناسان مربوطه برسد. پس از این تاریخ، هیچ مدرکی پذیرفته نخواهد شد و امکان مصاحبه نیز وجود نخواهد داشت.

داوطلبانی که در تاریخ‌های تعیین‌شده امکان تحویل مدارک را ندارند، باید برای هماهنگی با کارشناسان مربوطه تماس بگیرند.

داوطلبانی که همزمان با زمان مصاحبه مشرف به حج تمتع هستند، در صورت ارائه مدارک اعزام در بازه مقرر، لازم است برای هماهنگی‌های بعدی با کارشناس مربوطه تماس حاصل کنند.

نشانی دانشگاه: قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، پلاک ۷۲، دانشگاه معارف اسلامی، تلفن : ۳۲۱۱۰۱ – ۰۲۵ و ۳۲۱۱۰۲۰۰ – ۰۲۵؛ کدپستی: ۳۷۱۶۶۸۶۵۶۶

تذکر مهم

انجام مصاحبه منوط به ارائه کامل مدارک در مهلت مقرر است. در صورت عدم مراجعه حضوری یا ارسال پستی مدارک در بازه زمانی اعلام‌شده، داوطلب از فرآیند مصاحبه حذف خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

داوطلبانی که با عذر موجه امکان ارائه کامل مدارک را ندارند، باید حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام در مصاحبه با کارشناسان مربوطه تماس بگیرند. پذیرفته شدگان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنند.