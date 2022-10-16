نتایج اولیه آزمون ورودی دکتری دانشگاه معارف آذرماه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد: آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۴۰۱ دانشگاه معارف اسلامی (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) جهت جذب دانشجو برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۱ (ترم بهمن ۱۴۰۱) در روز جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱، برگزار شد.

در این آزمون، ۹۱۵ داوطلب، جهت گزینش دانشجو در پنج رشته: مدرسی معارف قرآن و حدیث، مدرسی مبانی نظری اسلام، مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، مدرسی انقلاب اسلامی و مدرسی اخلاق اسلامی (ویژه برادران و خواهران طلبه)، به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه آزمون در اوایل آذرماه اعلام می‌شود و داوطلبانی که رتبه‌های بالا را احراز کرده‌اند، چند برابر ظرفیت مربوطه برای هر رشته، برای مصاحبه دعوت خواهند شد. پس از انجام مصاحبه و مشخص شدن نمرات مصاحبه، نتایج نهایی از جمع نمره آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان حاصل می‌گردد و سپس از طریق سایت دانشگاه (اواخر دی ماه)، به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

پذیرفته‌شدگان نهایی، از ۴ بهمن ۱۴۰۱ مشغول به تحصیل خواهند شد.