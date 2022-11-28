به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز همراه با یک ماسک شیمیایی در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران حضور یافت و اظهار داشت: این ماسک مخوف گویای خاطراتی برای شهروندان ایرانی و نیروهای مسلح ما است، بنده در طول دفاع مقدس زمانی که نوجوانی ۱۶ یا ۱۷ ساله بودم مدت زمانی را در جبهه‌های جنگ حضور داشتم، این ماسک که ظاهر مخوفی دارد یکی از وسایلی بود که در مناطق مختلف حتی پشت جبهه همواره همراه مان بود.

وی با اشاره با جنایات رژیم بعث در دفاع مقدس، گفت: در طول جنگ دولت‌های غربی از جمله دولت آلمان با علم و اطلاع دولتمردان این کشور مواد شیمیایی را در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند که جنایت بسیاری با این تسلیحات و تجهیزات علیه ملت ایران و عراق انجام شد. سازمان ملل به نقش آلمان در تسلیح عراق به مواد شیمیایی تصریح کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به هفتم آبان روز نیروی دریایی، گفت: روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به همه دریادلان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گویم و برای آنها در انجام مأموریت خطیر حفاظت از آب‌های ملی و سرزمین و مرزهای دریایی آرزوی موفقیت داریم.

وی ادامه داد: امروز سالروز شهادت شهید دانشمند بسیجی و برجسته هسته‌ای و دفاعی کشورمان شهید فخری‌زاده است که توسط تروریسم سازمان‌یافته رژیم آپارتاید صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسید که به روح این شهید سلام می‌فرستیم. همچنین روز سه‌شنبه روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین و چهارشنبه روز ولادت حضرت زینب و روز پرستار است که پیشاپیش خدمت آنها تبریک می‌گویم و برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

کنعانی با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال در برابر ولز در مسابقات جام جهانی فوتبال، تاکید کرد: آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال در مسابقه پیش‌رو داریم و برای آنها دعا می‌کنیم، تبریک می‌گوئیم به دلیل بازی فنی و خیلی جذاب و نتیجه شیرینی که کسب کردند و دل ملت ایران را به‌دست آوردند و امیدواریم در سایه تلاش آنها شاهد بازی خوب و نتیجه شیرین دیگر برای بازی مهم فردا در مقابل تیم فوتبال آمریکا باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: در این ارتباط بیانیه وزارت امور خارجه به صورت مفصل منتشر شد، دیدگاه‌های ایران بیان شد، ایران همانطور که رسماً اعلام کرد هیچ‌گونه همکاری با این کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب نخواهد داشت. جمهوری اسلامی در چارچوب مسئولیت‌های ملی خود راسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده به این معنا که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همه‌جانبه هستیم.

وی ادامه داد: استفاده عجولانه از ساز و کارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری مردود است و هیچ کمکی به مفهوم حقوق بشر نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در این ارتباط به مسئولیت‌های ملی خود عمل می‌کند. دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت خود را ادامه می‌دهد و اطلاع‌رسانی شفاف خواهد کرد.

حمله ایران به کشتی تاجر صهیونیست اتهامی واهی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اتهام زنی به ایران مبنی بر حمله به کشتی متعلق به یک میلیاردر صهیونیستی، گفت: اتهام زنی واهی به جمهوری اسلامی ایران رویکرد شناخته شده دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از متحدان این کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران آنقدر شجاعت دارد که در خصوص موضوعاتی که قرار است اقدام کند، رأساً عمل می‌کند و مسئولیت آن را نیز به عهده می‌گیرد.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دلیل سابقه طولانی جنایات علیه دولت‌ها و ملت‌های منطقه دشمنان زیادی در منطقه و جهان دارد و طبیعی است که مورد هجوم و اقدام کسانی قرار بگیرد که حقوقشان طی سالیان متمادی توسط چنین رژیم خشونت طلبی مورد تجاوز قرار گرفته است. اتهامات دولت آمریکا در این زمینه به کلی مردود است.

سفر نخست وزیر عراق روز سه شنبه به تهران انجام می‌شود

کنعانی در خصوص سفر نخست وزیر عراق به کشورمان نیز، گفت: آنگونه که هماهنگ شده است سفر نخست وزیر عراق روز سه شنبه به تهران انجام خواهد شد. این سفر به دعوت رسمی آقای رئیسی و در چارچوب استمرار گفت وگوهای دو جانبه دو کشور در موضوعات مورد علاقه سیاسی، اقتصادی و تجاری خواهد بود و در این سفر کمیسیون‌های عالی همکاری‌های دو کشور را در سطح نخست وزیر و معاون اول رئیس جمهوری داریم.

وی افزود: در مجموع دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور مهم همسایه، موضوعات مورد اهتمام زیادی برای گفت وگو و تبادل نظر دارند و این سفر ان شاءالله به ارتقا مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف کمک روز افزونی خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی به در مورد شکایت ایران از شرکت‌های آلمانی مبنی بر فروش مواد و سلاح شیمیایی گفت: چهارشنبه پیش رو، روز همبستگی با قربانیان سلاح شیمیایی است جالب است بدانید که بنده در طول دوران دفاع مقدس شخصاً بر مبنای وظیفه ملی این توفیق را داشتم که در کنار رزمندگان دفاع مقدس باشم و این ماسک مخوف همیشه همراه ما بود چراکه رژیم صدام برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی ابایی نداشت و در طول دوران جنگ تعدادی از دولت‌های غربی به ویژه آلمان از آن علیه ملت ایران در دفاع مقدس داشتند و محموله‌ها و سلاح‌های شیمیایی را در اختیار رژیم بعث قرار دارند. در رسانه‌های آلمان در ابتدای دهه نود میلادی به نقش المان تصریح شد.

وی ادامه داد: نتیجه گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که المان نقش مهمی در این خصوص داشته است و مجله اشپیگل المان در این خصوص هم نوشته است و ما در المان همواره شاهد نقض حقوق بشری و حقوق زنان بودیم.

تعدادی از شهروندان و اتباع کشورهای مختلف در اغتشاشات حضور داشتند

کنعانی در مورد نقش دولت‌های غربی و همسو با ایالات متحده آمریکا در اغتشاشات گفت: اطلاعات دقیق در مورد دخالت این کشورها به رؤسای نمایندگی‌های دولت‌های غربی در تهران و حافظ منافع آمریکا داده شده است، تعدادی از شهروندان و اتباع کشورهای مختلف در اغتشاشات حضور داشتند که شواهد زیادی در این خصوص وجود دارد که در اختیار دولت‌های متبوع آنها گذاشته شده است. چطور کشوری که کمیته ملی برای رخدادی تشکیل داده است اما کشورهای دیگری دست به اقدامات سیاسی و انتشار اخبار کذب می‌زنند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تصمیم عراق مبنی بر استقرار نیروهای امنیتی رسمی در مرزهای اقلیم کردستان با ایران گفت: در سفر نخست وزیر عراق به ایران موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجاری مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. همان طور که اعلام شد، نشست مشورتی مقامات ذیربط امنیتی دو کشور در تهران و در بغداد برگزار شد و در ارتباط با موضوع مورد اشاره توافقاتی به عمل آمد، ما تاکید داریم که اقلیم کردستان عراق بخشی از خاک عراق است، دولت عراق به عنوان دولت مرکزی این کشور مسئول تأمین امنیت خطوط مشترک مرزی دو کشور را برعهده دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی خود در این ارتباط عمل کند.

وی ادامه داد: ما این خبر را شنیده‌ایم که دولت عراق تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را در طول مرزهای مشترک در حوزه اقلیم کردستان عراق مستقر کند امیدوارم این اتفاق بر مبنای تعهدات دولت عراق مسئولیت‌های این کشور و قول‌هایی که به ما داده‌اند برای تأمین امنیت مرزهای مشترک انجام شود و ما از این اقدام استقبال می‌کنیم و آماده هستیم اگر دولت عراق در این زمینه نیازمند کمک و مساعدت فنی و تکنیکی باشد به این دولت کمک کنیم.

کنعانی در مورد پیام‌های منطق شده میان ایران و آمریکا گفت: پیام‌هایی از سوی ایران و آمریکا منتقل می‌شود و از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و به کشورهای نزدیک و دوست این پیام‌ها انتقال می‌یابد.

وی در مورد مواضع اروپایی در خصوص اتفاقات اخیر و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت: ایران از همه چارچوب‌ها برای دفاع از منافع خود استفاده می‌کند، آزموده را آزمودن خطاست.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تعرضات به نمایندگی‌های ایران در خارج کشور نیز، گفت: حدود پنجاه تعرض به نمایندگی‌های ما شده است از جمله کشور انگلیس، که سابقه سیاهی در تعرض به سفارت خانه ما در لندن دارد. در همین موارد اخیر چندین بار چنین اتفاقی افتاد، این در حالی است که کشورها موظف به حمایت از مأموران دیپلماتیک و مأموران سیاسی هستند. این کشورها اجازه دادند که مخالفین سیاسی خشونت طلب از دیوارهای سفارت خانه‌های ایران بالا بروند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از این عمل انجام ندادند.

وی تاکید کرد: شبکه‌هایی که به اتاق جنگ و اتاق نظامی تشکیل شده‌اند در همین کشورهای مدعی حقوق بشر هستند.

کنعانی در مورد آخرین تحولات مذاکرات وین، گفت: اروپا با بی تعهدی و بی عملی در مذاکرات عمل می‌کند و نوعی عدم رأی و استقلال در مذاکرات برجام دارند و در سایه تصمیم و رویکرد سیاسی دولت آمریکا قرار گرفته‌اند. لذا نمی‌توانیم بگوییم اروپا نقش مستقلی را ایفا می‌کند، اما در مورد آمریکا، آمریکایی‌ها نکاتی را مطرح می‌کنند که مذاکرات در دستور کار ما نیست اما در حوزه عملی همچنان پیام‌هایی را ارسال می‌کنند و ما به چارچوب دیپلماتیک علاقه مند هستیم و ایران همیشه واقع بین بوده و فعال عمل می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد اهانت به پرچم ایران از سوی آمریکا، گفت: ما در حوزه ورزشی هم شاهد رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی از سوی آمریکا هستیم و بلافاصله دستگاه دیپلماسی در این خصوص واکنش نشان داد و تماس‌هایی برقرار شد و طرف آمریکایی در این زمینه به اشتباه خودش اذعان کرد و اقدام طرف آمریکایی از منظر مقررات فیفا هم غیرقانونی است و فدراسیون فوتبال در این زمینه کار را دنبال می‌کند.

در این ارتباط در جلسات گذشته سوالاتی مطرح شد و پاسخ‌های لازم داده شد.

کنعانی در خصوص احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران از همه چارچوب‌ها و ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و قانونی برای دفاع از منافع ملی خود استفاده می‌کند و به هرگونه اقدام غیرسازنده طرف‌های مقابل به طور جدی پاسخ خواهد داد.

وی ادامه داد: من در این خصوص پیشگویی و پیش بینی نمی‌کنم، اما خطاب به آنهایی که جمهوری اسلامی را آزموده و پاسخ‌هایشان را گرفته‌اند تکرار می‌کنم؛ آزموده را آزمودن خطاست و اگر مدبرانه عمل کنند، قاعدتاً نباید جمهوری اسلامی را با روش‌های غیر سازنده مورد آزمایش قرار دهند، (چراکه) حتماً نتیجه‌ای که خواهند گرفت، نتیجه مطلوب آنها نخواهد بود.

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