ظرف سه سال آینده هیچ معبر خاکی در کشور وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آئینی روز دوشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی استان افزود: سه محله مشخص در هر شهر هدف بازآفرینی و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده هستند.

وی گفت: برای موضوع بازآفرینی سند ملی داریم که سند ملی نگاه به این موضوع را از نظر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مشخص می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: کارگروه تخصصی ذیل ستاد بازآفرینی شهری تشکیل شده است و هدف این ستاد این است سکونتگاه‌های غیر رسمی و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند، این ستاد و کارگروه در کل کشور نیز فعال در سطح استان‌ها با جدیت پیگیری می‌شود.

آئینی تاکید کرد: تمامی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای موجود اگر چنانچه برای ادامه زیست انسانی مهیا باشد ساماندهی می‌شوند.

وی تصریح کرد: ستادهای برتر شهرستانی به استانداران معرفی می‌شوند و تلاش خواهیم کرد یک بسته نسبتاً جامع را تحت عنوان مشوق برای احیای بافت‌های فرسوده ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه نظارت بر پروانه و اخذ مجوزها باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد، گفت: مدت زمان متوسط صدور پروانه‌های ساختمانی ۶ ماه بود که این پروسه به یک ماه می‌رسد.

وی یادآور شد: در تمامی شهرها برای احیای بافت‌ها و واحدهای فرسوده ۳۵۰ میلیون وام پرداخت می‌شود که ۱۵۰ میلیون تومان آن بدون هیچ سودی پرداخت می‌شود.

وی خواستار شد مدیران حوزه شهری از ظرفیت‌های قانون‌های بودجه جاری که بندهایی برای محرومیت زدایی مناطق محروم دارد استفاده کنند.

آئینی تصریح کرد: از محل ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یک ظرفیت قانونی برای ساماندهی بافت‌های فرسوده استفاده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۶۰ درصد معابر در سکونتگا ه ها واقع شده است که بخشی از این معابر همچنان خاکی است که با برنامه ریزی انجام شده ظرف سه سال آینده هیچ معبر خاکی در کشور نخواهد بود.