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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۶

حریق در کارخانه مواد شیمیایی ترکیه+ فیلم

حریق در کارخانه مواد شیمیایی ترکیه+ فیلم

رسانه‌های ترکیه از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در استان دنیزلی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری NTV ترکیه با انتشار تصاویری، از وقوع حریق در یک کارخانه مواد شیمیایی در منطقه پاموق‌قلعه واقع در استان دنیزلی این کشور خبر دادند.

به گزارش این شبکه، تلاش‌ها برای اطفای این حریق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5642204

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