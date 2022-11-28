حریق در کارخانه مواد شیمیایی ترکیه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری NTV ترکیه با انتشار تصاویری، از وقوع حریق در یک کارخانه مواد شیمیایی در منطقه پاموق‌قلعه واقع در استان دنیزلی این کشور خبر دادند.

به گزارش این شبکه، تلاش‌ها برای اطفای این حریق همچنان ادامه دارد.