صادرات با رشد ۴ درصدی به ۳۲ میلیارد دلار رسید/ تراز تجاری منفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال جاری با ۱۰ درصد افزایش به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید.

از مجموع تجارت خارجی کشور، ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار به واردات و ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت. بنابراین تراز تجاری منفی ۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار شده است.

در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی ۴.۴۴ درصد و ارزش واردات ۱۵.۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ۸ ماهه سال جاری میزان وزنی صادرات غیر نفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است و میزان وزنی واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۴ درصد کاهش یافته است.

مواد خام و نیمه خام در صدر صادرات

پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک، عمده ترین کالاهای صادراتی در این مدت را به خود اختصاص دادند.

۵ کشور عمده مقصد صادرات در ۸ ماهه امسال نیز به چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند، اختصاص داشت.

کالاهای اساسی در صدر واردات

اقلام عمده وارداتی در ۸ ماهه سال جاری شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده، بوده است.

۵ کشور عمده وارداتی نیز کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشور عمده مبدا واردات در ۸ ماهه سال جاری بودند.