ارتش روسیه ۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه پدافند نیروی هوایی این کشور د ر ۲۴ ساعت گذشته ۷ پهپاد و ۲ موشک ضدرادار هارم ارتش اوکراین را سرنگون کرده است.

در این بیانیه آمده است: سامانه‌های دفاع موشکی ۷ پهپاد ارتش اوکراین را در مناطقی از جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک و خرسون و همچنین ۲ موشک ضدرادار «هارم» را در مناطق خرسون رهگیری و منهدم کرد. افزون بر این در حملات موشکی دقیق به مواضع نیروهای ارتش اوکراین در منطقه «دنپروپتروفسک»، بیش از ۱۰۰ نظامی ارتش اوکراین کشته و ۸ خودروی نظامی هم منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه هم اعلام کرد که ارتش روسیه تلاش نیروهای اوکراینی برای حمله به شهر نووسیلوفسکی در محور کوبیانسک را دفع کرده است. بر اثر درگیری میان نیروهای روسی واوکراینی در این منطقه بیش از ۳۰ سرباز اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور موفق به انهدام یک انبار مهمات سامانه هیمارس متعلق به نیروهای ارتش اوکراین در زاپروژیا شدند.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کشورهای غربی با ارسال کمک‌های نظامی و امنیتی به ارزش میلیاردها دلار، از کی‌یف حمایت کرده‌اند. آمریکا که عمده حامی اوکراین محسوب می‌شود، از آغاز جنگ بیش از ۱۹ میلیارد دلار به کی‌یف کمک نظامی کرده است.