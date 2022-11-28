نسل جدید را به حرکت در محور ولایت تشویق کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اسماعیلی ظهر دوشنبه در دوره آموزشی «جهادگران تبیین» ویژه سر شبکه‌های تبلیغی و تبیینی تبلیغات اسلامی قزوین اظهار کرد: یکی از بهترین راه‌ها و ابزارها برای مدیریت و هدایت دختران و پسران امروزی سوق دادن آنها به سمت پدر و مادر است.

وی با اشاره به راه‌های افزایش ایمان و معنویت در انسان افزود: تشویق به مدارای افراد در جامعه با یکدیگر، رعایت ظواهر دینی و همچنین ارتباط با افراد دارای ویژگی مؤمن و توصیه جامعه به نماز مخصوصاً نماز وقت از راه‌های تقویت افزایش ایمان در افراد است.

این استاد حوزه با بیان اینکه باید مخاطبین و افراد در جامعه را به حرکت در محور ولایت الهی و معصومین ترغیب کنیم، تصریح کرد: از آنجا که ولایت فقیه استمرار حرکت معصومین است پیروی از مجتهد عالم در زمان غیبت پیوند سیاسی با معصومین محسوب می‌شود.

وی امید برای انسان را به مثابه بال برای پرنده دانست و تصریح کرد: توجه دادن انسان به داده‌های خدا، تقویت روحیه زیبا نگری در انسان، تلاش برای نگاه فرد به حال به جای پرداختن به آینده و یا گذشته، تشویق افراد به توبه و آشتی با خدا و تبیین درخواست از خدا از مهم‌ترین راه‌های افزایش امید در جامعه است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی عنوان کرد: افزایش رزق و روزی در زندگی انسان، بزرگ شدن عمل کم در نزد خدا و افزایش محبوبیت در جامعه از نتایج افزایش اخلاص در انسان است.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید جایگاه زن در اسلام را برای جامعه تببین کنیم، بیان کرد: از نظر قرآن زن پهلوانی است که دلیرترین مردان را در سخت‌ترین شرایط خشم مدیریت می‌کند.