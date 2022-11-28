به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی عصر امروز دوشنبه در نخستین جلسه هماهنگی برگزاری ویژه‌برنامه «روایت حبیب» که در حوزه هنری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: بعد از شهادت سردار سلیمانی مجموعه‌های فرهنگی برای بزرگداشت سردار دل‌ها برنامه‌های مختلفی را برنامه‌ریزی کردند.

دبیر ستاد کاروان هنری «روایت حبیب» افزود: در حوزه هنری برای این منظور ستادی تشکیل شد و هنرمندان در قالب‌های مختلفی خلق اثر کردند ولی در سال اول این برنامه طبق آسیب‌شناسی که صورت گرفت، شبکه توزیع فعالی نداشت و این تولیدات آن طور که باید به دست مخاطب نرسید.

وی با بیان اینکه برای سال دوم با مشارکت بنیاد شهید سلیمانی طرح ملی رویداد «روایت حبیب» تدوین و در قالب کاروان هنری در ۱۰ استان کشور اجرا شد، اضافه کرد: هدف از این برنامه تبیین شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی در قالب و زبان هنر و رسیدن به شبکه توزیع است.

ابطحی تصریح کرد: امسال کاروان هنری روایت حبیب چند مخاطب دارد که شامل توده مردم با محوریت خانواده‌ها، مناطق برخوردار، هنرمندان استان و کودکان و نوجوانان است و بر این اساس برنامه‌های مختلفی به صورت مستقل برای هر گروه از مخاطبان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کاروان هنری «روایت حبیب» از ۱۱ آذر از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فعالیت خود را آغاز می‌کند و اختتامیه آن نیز ۱۳ دی همزمان با سالروز شهادت شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان خواهد بود، ادامه داد: مسیر این کاروان بعد از تهران، استان‌های خراسان شمالی، مازندران، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، جزیره کیش، فارس، یزد و کرمان است.

دبیر ستاد کاروان هنری «روایت حبیب»، با بیان اینکه این کاروان در هر استان سه روز برنامه دارد، تصریح کرد: ۲۷ تا ۲۹ آذر کاروان «روایت حبیب» به استان خوزستان می‌رسد؛ استیج سیار این کاروان، طبق نظر استان و با توجه به زیست‌بوم، تراکم جمعیت و مباحث این‌چنینی جانمایی و سه نقطه برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای برنامه‌هایی که روی این استیج انجام می‌شود، اولویت با هنرمندان استان است، گفت: از جمله این برنامه‌ها نمایشگاه آثار تجسمی شامل ۱۰۰ اثر عکس و پوستر و ۲ برنامه برای هنرمندان است که شامل یک نشست ادبی و یک کارگاه تجسمی بوده که محصول محور است و پس از آن آثار خلق شده، برای فعالیت سال‌های آینده خریداری می‌شود.

ابطحی گفت: همچنین یک برنامه تلویزیونی خاطره‌گویی برگزار می‌شود که سه نفر از کسانی که از شهید سلیمانی خاطراتی دارند، خاطرات خود را در یک برنامه تلویزیونی بیان می‌کنند؛ این برنامه ۳ تا ۱۳ دی هر شب به میزبانی یک استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برنامه شب خاطره و قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب نیز ۲ برنامه دیگر است که به صورت مستقل برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و شامل خاطره‌گویی، قصه‌گویی، شعرخوانی، نقالی‌خوانی، تئاتر، موسیقی و… هستند.