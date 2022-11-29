۲۸ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۷ آذر ماه تا امروز ۸ آذر ماه تعداد ۱۳۶ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کردهاند که از این تعداد یک بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۲۸ نفر در مراکز درمانی بستری شدهاند.
در حال حاضر نیز ۵۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که یک بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار گرفتهاند.
همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدهاند.
در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی کرونا ثبت نشده است.
همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۷۶ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۶ هزار و ۴۰۲ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بودهاند.
از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۹۸۴ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۲ هزار و پنج نفر فوتی قطعی و ۶ هزار و ۹۷۹ نفر فوتی مشکوک به کرونا بودهاند.
۱۴۸ هزار و ۹۵۷ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدهاند.
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