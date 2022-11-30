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۹ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان خبر داد؛

اجرای پویش «نذر خدمت» در منطقه زیار اشکورات رودسر

اجرای پویش «نذر خدمت» در منطقه زیار اشکورات رودسر

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به اجرای پویش «نذر خدمت» گفت: این پویش در منطقه زیار اشکورات شهرستان رودسر اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای پویش نذر خدمت در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه این پویش در منطقه زیاز اشکورات شهرستان رودسر اجرا می‌شود، گفت: در قالب این پویش ۳۰ بسته معیشتی، ۲۰ بسته کیف و لوازم التحریر، طرح نیابت دیدار با دو خانواده شهید و اهدای دو تخته پتو، سنجش مسائل بهداشتی منطقه و دارو و تجهیزات توانبخشی رایگان به نیازمندان منطقه بوده است.

غلامی ضمن تقدیر و قدردانی از مشارکت داوطلبان در اجرای پویش نذر خدمت اظهار کرد: بی‌تردید رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و کاستن از گرفتاری‌ها و مشکلات آنان تنها با همیاری و همدلی مسئولین و مردم استانمان و اجرای پویش‌های این چنینی محقق خواهد شد.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گیلان نیز اظهار کرد: در این طرح، ۴ پزشک متخصص، یک پزشک عمومی، یک تکنسین دارویی و دو دندانپزشک مشارکت داشتند.

بهزاد پرستش اضافه کرد: در قالب اجرای این پویش ۲۵۳ میلیون تومان داور، تجهیزات توانبخشی، بسته‌های معیشتی، لوازم التحریر، پتو و خدمات پزشکی ارائه می‌شود.

کد مطلب 5643847

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