وعده آبگیری سد «تاج امیر» تا پایان امسال/ پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه

یحیی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بر اساس سند آمایش سرزمین یکی از مسیرهای توسعه در لرستان، توسعه کشاورزی است، اظهار داشت: زیرساخت توسعه کشاورزی نیز آب است.

وی با بیان اینکه لرستان حدود ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب دبی خروجی آب دارد، عنوان کرد: لرستان، سومین استان پر باران کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: میانگین اراضی آبی کشور ۴۶ درصد است و این در حالیست که علیرغم وجود ظرفیت‌های آبی در لرستان، میانگین اراضی آبی این استان ۲۳ درصد و در شهرستان دلفان کمتر از ۱۰ درصد است.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این حوزه در حق استان لرستان ظلم شده است، بیان داشت: در این راستا نمایندگان استان پیگیر حق آبه لرستان هستند تا حقی که مربوط به استان است گرفته شود.

وی با اشاره به در نظر گرفته شدن حق آبه شهرستان‌های دلفان و سلسله از محل اجرای سد «معشوره»، افزود: تا پیش از این نیز پروژه سد سازی «تاج امیر» متوقف شده بود و خوشبختانه الان برای تکمیل، تأمین اعتبار شده است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: در حال حاضر سد «تاج امیر» بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه احتمالاً این سد تا آخر امسال آبگیری خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مطالعات سد «ده پهلوان» در شهرستان دلفان و سد «فیروزآباد» نیز انجام گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری برای رفع مشکل آب شرب در روستاهای شهرستان‌های سلسله و دلفان، عنوان کرد: پروژه‌ها در این رابطه از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرا هستند.