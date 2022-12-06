۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند

عبدالحمید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برابر ابلاغیه وزارت صمت برای استان آذربایجان غربی در سامانه جامع تجارت با اولویت ۱۳۵ واحد تولیدی منتخب اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت ثبت نام این واحدها در سامانه جامع تجارت و اخذ شناسه کالا انجام و آموزش‌های لازم به منظور ثبت اظهار تولید و اخذ شناسه در سامانه مذکور صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در برش استانی ۱۳۵ واحد اولویت دار معرفی شده بود که با پیگیری‌های انجام شده ۷۲ واحد اقدام به ثبت اظهار تولید و اخذ شناسه کرده اند و ۴۸ واحد دیگر در حال تکمیل فرایند ثبت نام و اخذ شناسه هستند، همچنین ۱۵ واحد نیز از واحدهای اولویت بندی شده در حال حاضر غیر فعال هستند.

سرتیپی گفت: بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مطابق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان اولین مشمولان این طرح بوده و تولیدکنندگان با فاصله زمانی چند ماهه مشمول دریافت شناسه کالا شدند؛ کلیه فرآیندهای تجاری اعم از ثبت سفارش، ترخیص کالا، انبارش و حمل تنها با شناسه کالا امکان پذیر است.

وی افزود: شناسه کالا، کد ۱۳ رقمی است که در واقع همان بارکد کالا است که از طریق آن هر کالایی در طبقه‌بندی مشخصی در سامانه شناسه کالا با این کد مورد شناسایی قرار می‌گیرد. این کد به صورت خاص و یونیک بر روی محصول نصب می‌شود و وجه متمایزی بین کالاهای قاچاق است که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند. کد شناسه در سامانه شناسه کالا ثبت می‌شود تا در صورت نیاز شناخته شود و همه واردکنندگان و تولید کنندگان مشمول باید نسبت به اخذ این کد نقش از سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

سرتیپی تصریح کرد: گروه‌های منتخب مشمول اخذ شناسه کالا مطابق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل تولید انواع کاغذ، پودرهای شوینده، کارتن، نئوپان، انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از اتوبوس، مینی بوس، ون، انواع سواری‌ها، وانت، انواع صنایع شیمیایی و پلیمری اعم از دوده، روغن موتور تصفیه اول، صنایع لوازم خانگی و اداری اعم از تولید انواع تلویزیون، کولر آبی، ماشین لباسشویی، صنایع معدنی اعم از تولید شمش آلومنیوم، کاتد مس، کنسانترره زغال سنگ، محصولات فولادی، صنایع منسوجات و پوشاک، الیاف اکریلیک، تولید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی اعم از تراکتور و کمباین است.